Classifica zodiacale Estate 2020 Toro: quarta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione , Giove in trigono e il sostegno di Mercurio e Venere vi permettono di procedere con tranquillità nella professione con possibili contratti, accordi e nuove collaborazioni che potrebbero portare guadagni molto consistenti .

Il Toro è un segno che ama Giove perché ne conosce la giovialità, la voglia di condividere e di godere i piaceri della vita. Con questo Giove a favore, il Toro aumenterà di certo cene, uscite, serate a tema e in generale il suo atteggiamento concreto e vitale nel programmare la propria vita. Sorridere…. Era da tempo che non lo facevate più!