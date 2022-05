Chef e pasticcerie, una dolce storia d’amore

Il legame tra chef e pasticcerie: tra progetti consolidati e inedite avventure

Una storia d’amore che ha spiccato il volo negli ultimi anni quella tra gli chef e le pasticcerie. Sono sempre più numerosi i protagonisti dell’alta cucina che legano la propria professione ad attività del mondo dolce. Un filone che oggi rappresenta una vera e propria tendenza.

Il Caffè Nazionale, la pasticceria di Paolo Griffa

C’è chi ha l’arte dolce nel sangue. Come il giovane Paolo Griffa, executive chef del Grand Hotel Royal e Golf e chef del ristorante stellato Petit Royal a Courmayeur. Negli anni non ha mai abbandonato la passione per i dolci e ora per la sua creatività zuccherina è arrivata al Caffè Nazionale di Aosta, che rileverà nel corso dell’Estate 2022.

Io sono Viva, la gelateria pasticceria di Viviana Varese

Un nuovo progetto milanese di gelateria e pasticceria di Viviana Varese, chef stellata del ristorante ViVa, all’ultimo piano di Eataly Smeraldo, nel capoluogo lombardo. Uno spazio dedicato ai grandi classici: si va dal gelato, 12 gusti tra creme e sorbetti, ai maritozzi alla fragola, al cacao e caffè e alla crema, passando per le immortali crostatine alla frutta.

DaV Pastry Lab e Pasticceria Cavour, l’universo dolce dei Cerea

Il filo che lega alla pasticceria il Gruppo Da Vittorio della famiglia Cerea, tre stelle Michelin a Brusaporto (Bergamo), è molto stretto. A novembre 2021 i Cerea hanno inaugurato ad Albano Sant’Alessandro DaV Pastry Lab, “il padiglione della dolcezza”, guidato dal maître patissier Simone Finazzi. Un laboratorio del gusto di 3.800 mq in cui si sfornano ogni giorno circa 1000 lievitati, oltre ad un piccolo punto vendita dove si può scegliere tra torte monodose, pasticceria secca, ganache, biscotteria, brioches e collezioni Selection.

La pasticceria di Cracco, dalla Galleria allo shop online

A febbraio 2020 lo chef stellato Carlo Cracco inaugurava lo shop online, che includeva soprattutto i prodotti della sua pasticceria griffata. Il team, guidato dal pastry chef Marco Pedron, ha siglato inedite creazioni diventate icone di stile. Dal croissant-cornucopia, fino ai coloratissimi Baci di Cracco, nati dall’incontro tra i baci di dama e i macaron.