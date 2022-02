Hotel Forestis Dolomiti

La vista più bella del pianeta

Hotel Forestis Dolomiti è un resort di montagna che potrebbe appuntarsi sul petto la spilla di

“hotel con vista più bella del mondo”.

Erotico, silenzioso, definitivo: in questo hotel a cinque stelle nella provincia di Bressanone che svetta davanti alle Dolomiti, ci sono tutti i dogmi e i pregi per un soggiorno con i fiocchi.

L’ambiente dell’ Hotel Forestis Dolomiti cambia durante tutto l’anno così, ogni giorno, il mattino diventa speciale. L’obiettivo è permettere una fuga nel silenzio per il recupero psico-fisico e lasciare agli ospiti un’esperienza personalizzata che possa toccarli nel profondo e restare nei loro ricordi una volta tornati a casa.

Sono i sentimenti a condurre il ritmo di questo luogo anche quando l’architettura risulta così rigorosa da non lasciare spazio ad approssimazioni: curve di tessuto, panche chioccia per celare l’intimità della cena, letti attorniati dal legno più caldo e rassicurante, per profumo e colore, nicchie dove indugiare in telo da bagno post sauna.

L’invito a chi soggiorna in questo resort è di lasciare a valle le strutture, portare a monte le domande e attendere risposta da architetture millenarie che vi aspettano all’alba. O di notte, quando il letto esterno vi chiede di sdraiarvi avvolti da soffici coperte a contare le stelle.