Motorola bendable: il nuovo smartphone da mettere al polso come un bracciale!

L’innovazione non riguarda solo il display pieghevole: Motorola bendable, come viene definito tecnicamente, utilizza anche l’intelligenza artificiale che consente al software di cambiare dinamicamente le informazioni mostrate sullo schermo a seconda di come viene piegato e della modalità di utilizzo che scegliamo.

Ad esempio, basta scattare una immagine del nostro abbigliamento per ottenere in tempo reale una immagine da utilizzare come sfondo dello smartphone, abbinata perfettamente a come siamo vestiti.

L’AI permetterà di realizzare anche altre piccole magie, ad esempio basterà usare la funzione Mobile Doc Scan per ottenere l’immagine perfetta di un documento anche se il foglio è stropicciato, con un click scompaiono le pieghe! Basta sempre un click per eliminare in modo automatico tutte le informazioni private o i dati sensibili da un testo per poterlo condividere sui social proteggendo la nostra privacy. Con l’AI Text Summarization, si può anche ridurre in poche righe e messaggi chiave lunghe chat, e-mail o testi molto articolati e complessi.