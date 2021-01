SAMSUNG GALAXY Z FLIP, L’ERA DEI PIEGHEVOLI

SAMSUNG GALAXY Z FLIP: INNOVAZIONE… A PORTATA DI MANO

Display flessibile di terza generazione, design sofisticato e rifiniture di alta qualità, nuove funzionalità intuitive. A distinguere il nuovo Samsung Galaxy Z Flip è un’esperienza di mobilità unica e di grande versatilità adatta alla vita di tutti i giorni.

Il nuovo dispositivo a tutto schermo firmato Samsung, con il suo rivoluzionario vetro flessibile, si piega diventando davvero tascabile, perfetto quindi per essere tenuto comodamente nel palmo della mano e riposto facilmente in borsa o addirittura in tasca.

Con un’interfaccia utente unica, Galaxy Z Flip può restare aperto praticamente in qualsiasi angolazione, offre prestazioni e caratteristiche avanzate per fotocamera, display, batteria e sicurezza, oltre alla possibilità di operare perfettamente in multitasking.

Il suo Infinity Flex Display è uno schermo Dynamic AMOLED immersivo con colori di straordinaria qualità e ridotte emissioni di luce blu. Nessun notch e cornici quasi assenti: solo 6,7 pollici di pura visione. L’Ultra Thin Glass, il rivoluzionario vetro flessibile, da vita a un display perfettamente liscio per un’esperienza di visione senza precedenti.

Ispirata a un bocciolo di loto, la cerniera nascosta dona un movimento preciso e fluido, permettendo di scegliere l’angolo di apertura. Qualunque esso sia, Galaxy Z Flip resta fermo in posizione: potrai così scattare foto ad alto impatto visivo anche da angolazioni incredibilmente basse.

Aperto in modalità Flex, come fosse un treppiede, Galaxy Z Flip divide a metà le app e posiziona i comandi nella metà inferiore del display, trasformando quella superiore in area di visione.

La doppia batteria offre più potenza in meno spazio per aprire e chiudere il dispositivo infinite volte tutto il giorno. Con i suoi 3.300 mAh (capacità tipica) e un’intelligenza all’avanguardia, la batteria a lunga durata garantisce sempre il massimo ad ogni ricarica.