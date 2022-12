Tendenze Casa Inverno 2023

Colori, tessuti e materiali di tendenza

Negli ultimi anni è molto cambiato il modo in cui viviamo lo spazio: la casa è una sorta di open space, gli spazi si allargano e c’è la necessità di condividere gli ambienti con amici e famiglia. Scopri qui le Tendenze Casa Inverno 2023 per vivere la stagione più fredda dell’anno nel modo più “caldo”che ci sia!

Ora l’ambiente di casa va ripensato, sia per permetterci di lavorare e studiare, che per vivere la nostra casa come un rifugio sicuro dal caos della città e dallo stress del lavoro.

Ecco allora il via libera a mobili multifunzionali che ci permettono di nascondere pc e aree lavoro a favore di pranzo e convivialità. Funzionalità e comodità definiscono gli ambienti e il loro evolversi.

Ma quali sono gli stili più in voga nelle Tendenze Casa Inverno 2023 ?

Lo stile Japandi si fonda sulla ricerca della funzionalità ed è un mix tra architettura giapponese e quella nordica. In chiave rigorosamente minimal dominano arredi essenziali, linee semplici e materiali naturali come il legno.

Lo stile eclettico è per chi ama osare con creatività e originalità combinando stili diversi ma in maniera armoniosa ed equilibrata. Quindi mai esagerare, scegli una sola tonalità neutra dominante e utilizza uno stile unico per gli arredi principali. Gioca sui dettagli e sugli accessori e magari opta per una carta da parati!

Lo stile rustico ma chic è perfetto per chi ama gli arredi in legno vintage e la pietra (perfetta nelle rifiniture come il piano cottura o la base di appoggio di un lavabo in bagno). Le imperfezioni degli arredi e degli accessori che sceglieremo doneranno quel tocco caratteristico in più di cui gli ambienti hanno bisogno. Abbinando tendaggi e tessuti eleganti e dai colori caldi, avremo ambienti unici ad un prezzo accessibile.





Potremo poi scegliere arredi sostenibili, sempre minimal, ma confortevoli. Una tendenza questa dell’attenzione all’ambiente che sta prendendo sempre più piede. I tessuti delle nostre case saranno morbidi e confortevoli e renderanno ogni ambiente perfetto per una pausa in relax.

Ma la casa cambia con noi ed è in continua evoluzione, non è mai finita… mancherà sempre qualcosa che, una volta inserito, vi permetterà di sentirla ancora più vostra!