Anantara Resort Thailandia: dormire tra gli elefanti a scopo benefico

Anantara Resort Thailandia

Dormire tra gli elefanti oltre che emozionante è a scopo benefico

Un’esperienza unica al mondo

Anantara Resort Thailandia – A chi di noi non piacerebbe staccare la spina dalla situazione e dal clima che ci circonda e immergersi, anche solo per una notte, nella surreale atmosfera di una giungla incontaminata?

Nel Nord della Thailandia, l’Anantara Resort offre quest’indimenticabile opportunità!

L’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort è un posto da “una volta nella vita”, dove potrete dormire in bolle di lusso trasparenti, le Jungle Bubbles, che si trovano in una zona dove vivono molti elefanti.

Un resort di lusso arroccato su una collina che domina i fiumi Mekong e Ruak e che si estende per 650.000 metri quadrati di giungla incontaminata. La particolarità di questo resort sta nelle stanze: delle vere e proprie bolle trasparenti che permettono di godere di una vista unica e mozzafiato della giungla circostante, rimanendo comodamente stesi sul proprio letto.

Le Jungle Bubbles sono formate da strutture trasparenti arroccate su ponti di legno rialzati. Progettate su misura da Eye in The Sky, queste bolle sono realizzate in tessuto poliestere che sfrutta la tecnologia Précontraint di Serge Ferrari.

Ogni sistemazione, totalmente climatizzata, è grande 22 metri quadrati ed è dotata di una camera da letto e una zona giorno, alcuni posti a sedere e una doccia in un ambiente laterale chiuso.

Ad aumentare il fascino di questa splendida esperienza è anche la sua finalità benefica: i 60 elefanti che vivono nel parco, sono stati salvati dalle strade delle città thailandesi e ora possono vivere le loro giornate in totale libertà.

Gli ospiti possono saperne di più sugli animali, partecipando ad un Walking with Giants accompagnati da un veterinario o un biologo per conoscere e ammirare gli elefanti nel loro habitat naturale.

Le tariffe del resort partono da 17.700 baht thailandesi, ovvero circa 585 dollari a notte, per due persone. Il prezzo include un cestino per la cena, un mini bar ben fornito, servizio in camera 24 ore al giorno e un bollitore per tè e caffè.