AsusZenbook 17 Fold OLED

Il primo Laptop OLED pieghevole

AsusZenbook 17 Fold OLED: innovativo, elegante, maneggevole ma anche molto robusto

AsusZenbook 17 Fold OLED è il primo laptop OLED pieghevole al mondo è stato presentato a Las Vegas in occasione dell’edizione 2022 del CES di Las Vegas. La nuova creazione di ASUS sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2022 e attualmente il prezzo di vendita non è stato ancora rivelato.

AsusZenbook 17 Fold OLED monta un display OLED utilizzabile in due modalità differenti. Siamo di fronte ad un vero e proprio laptop pieghevole che, quando si trova in modalità laptop classica,presenta uno schermo di 12,5′′, quando invece viene aperto diventa un unico schermo touch screen da 17,3′′. Per cambiare la modalità basta inserire l’apposita tastiera magnetica per iniziare ad utilizzare il laptop come un grande e affascinante tablet.

Ma definire AsusZenbook 17 Fold OLED un tablet è molto riduttivo poiché le caratteristiche interne del dispositivo lo rendono un laptop vero e proprio, a prescindere dalla sua forma. Il touchscreen pieghevole è PANTONE Validated, certificato contro l’eccessivo affaticamento degli occhi. Non manca la certificazione Dolby Vision HDR per una qualità delle immagini ultravivida e un potente audio Dolby Atmos attraverso un sistema a quattro altoparlanti certificato Harman Kardon.

Elegante, maneggevole ma anche robusto. Da chiuso, si presenta come un normalissimo laptop, ma quando si solleva la tastiera, portatile e ad “incastro” magnetico, lo schermo si allarga diventando un unico grande 17,3′′. E la cerniera? I progressi fatti da Asus in merito a questo sono stati davvero eccezionali. Non solo la cerniera è appena visibile quando lo schermo è accesso, ma è anche poco percettibile al tatto quando si utilizza il touchscreen. Quando lo Zenbook è chiuso invece, la cerniera viene coperta dalla tastiera portatile.

Ancora una volta ASUS ha realizzato un prodotto innovativo in grado di regalare grandissime soddisfazioni!