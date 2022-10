Classifica zodiacale Autunno 2022 Bilancia: prima posizione

Classifica zodiacale Autunno 2022 Bilancia: Amore

E’ un periodo molto entusiasmante per l’amore con possibilità di fare interessanti incontri e fare progetti per il futuro con il partner. Se siete soli, Ottobre è il mese ideale per cercare un nuovo amore, per trasformare una semplice amicizia in un sentimento da vivere.

Classifica Zodiacale Autunno 2022 Bilancia: Lavoro

Anche il settore professionale promette di donare soddisfazioni, ma dovrete impegnarvi tanto, non dovete tralasciare progetti che con il nuovo anno potrebbero rallentare e subire complicazioni.