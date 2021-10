Gli chef più ricchi del mondo

I cuochi star che con il cibo hanno fatto una fortuna

Gli chef più ricchi del mondo hanno conti in banca che raggiungono le nove cifre, e non solo grazie ai loro ristoranti…

La cucina è solo una piccola parte del lavoro di tanti grandi chef: i big, oltre che dietro ai fornelli dei loro ristoranti, sono sempre più impegnati in programmi televisivi di enorme successo, nella scrittura di libri best seller, in progetti imprenditoriali che partono dal cibo, ma che talvolta vanno anche oltre. Il risultato? Gli chef più ricchi del mondo hanno conti in banca con cifre stratosferiche che sfiorano il mezzo miliardo di dollari.

Cinque uomini che vivono negli Stati Uniti, che negli ultimi anni ci hanno invitato a conoscere meglio il mondo del cibo, dell’alta cucina, ma anche di quella semplice e genuina di casa, ancora meglio se sana e sostenibile.

Jamie Oliver – 372 milioni di dollari

Il mondo lo ama per il suo impegno nel diffondere la cultura del cibo sano. Jamie Oliver ha iniziato come pasticcere, ha proseguito come sous chef a Fulham prima di essere “scoperto” dalla BBC: ora, oltre ad avere una catena di ristoranti, scrive libri, fa programmi televisivi, promuove progetti per combattere il problema dell’obesità infantile.

Nobu Matsuhisa – 200 milioni di dollari

Nobu, il suo nome, è anche quello della catena di ristoranti che possiede con Robert De Niro. Si è fatto notare per le contaminazioni peruviane nella cucina giapponese tradizionale: la sua cucina “fusion” che ha raccontato anche in diversi libri.

Gordon Ramsay – 190 milioni di dollari

Si dice che per fare pratica nei suoi ristoranti (in tutto ha guadagnato 16 stelle Michelin) ci sia la coda, perché Ramsay è considerato un grande maestro. Anche nel suo caso, è stata la tv a consacrarne il successo: è la star di alcuni tra i più famosi programmi di cucina, da Hell’s Kitchen a MasterChef.

Wolfgang Puck – 82 milioni di dollari

La sua Wolfgang Puck Company è un impero che include ristoranti, libri, prodotti di cucina, e in più Puck è una presenza fissa in tv e nelle cene più chic di Hollywood: da anni è l’executive chef alle serate di gala degli Oscar.

Thomas Keller – 80 milioni di dollari

Figlio d’arte, nato in Francia e cresciuto negli Usa, il suo The French Laudry a Los Angeles ha tre Stelle Michelin. È stato lo chef consulente di Disney/Pixar per Ratatouille e ha una linea di prodotti per la cucina.