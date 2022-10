LG OLED Flex LX3: la televisione da 42″ che si può piegare!

LG OLED Flex LX3

LG OLED Flex LX3 può essere curvato potendo scegliere tra ben 20 livelli !

LG ci ha preso gusto con i suoi nuovi pannelli a curvatura dinamica e all’IFA 2022 di Berlino ha presentato il suo primo TV con OLED 4K a curvatura variabile da 42”. Si chiama LG OLED Flex LX3.

Il nuovo LG OLED Flex LX3 si spinge fino a 900R. La misura “900R” indica il raggio di 900 mm che avrebbe un cerchio formato da tanti LX3 alla massima curvatura affiancati l’uno all’altro.

Da completamente piatto, il TV può essere curvato potendo scegliere tra ben 20 livelli che operano un aggiustamento del 5% ciascuno, fino a raggiungere il massimo di 900R.

LG OLED Flex LX3 può anche essere inclinato verso il basso fino a 10° o verso l’alto fino a 5° ed è dotato di un supporto regolabile in altezza per circa 140 mm. Il supporto ha anche un sistema di illuminazione posteriore che può funzionare in sincronia col video o con l’audio del contenuto riprodotto sullo schermo, offrendo cinque diverse opzioni fra cui scegliere.

Il tempo di risposta del pannello da 42” è di 0,1 ms e, in ottica gaming, LX3 ha la funzionalità Game Optimizer migliorata rispetto ad altri modelli, perché ha una serie di impostazioni audio personalizzate per sfruttare gli altoparlanti da 40 W, che si uniscono a quelle già disponibili e alle opzioni video pensate per i videogiocatori. C’è anche l’AI Game Sound e il Dolby Atmos.

Con la modalità Multi View, LX3 consente di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due fonti diverse e di selezionare quale audio delle due si preferisce ascoltare.