Costumi interi Estate 2023: i cinque modelli must have

Da avere sempre in valigia per ogni evenienza. Un ottimo escamotage per qualsiasi occasione. Via libera a scolli profondi, fiori come spille o tra le spalline e addirittura per le più audaci… un colpo di paillettes!

Costume con il cinturino

Dal fascino retrò ma adatto a chi desidera enfatizzare la propria silhouette, slanciando le gambe e creando la perfetta shape nel punto vita e sui fianchi.

Costume senza spalline

Sicuramente l’escamotage più ingegnoso per esaltare un seno piccolo. Avendo una tecnologia che comprime il seno per non far scendere il costume, evitando un momento imbarazzante, ha naturalmente un effetto push-up!

Costume sportivo

Slancia e rende bella la silhouette senza farvi sentire niente fuori posto. Belle e pratiche, insomma, con un solo capo.

Costume a fantasia

E’ vero, un colore solo si presta bene con tutto, ma vogliamo mettere il divertimento di una cascata di fiorellini, un motivo animalier o un rassicurante effetto geometrico in bianco e nero?