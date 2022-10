Starburst House California: quando l’architettura va oltre l’immaginazione!

Starburst House California

Quando il design ci sorprende

Starburst House California è opera del genio creativo dello studio londinese Whitaker che l’ha progettata per il produttore cinematografico Chris Hanley. Si tratta di una residenza quasi “fantascientifica” costituita da container marittimi dipinti di bianco che permetteranno una visuale a 360 gradi sul panorama circostante. I container saranno sollevati dal terreno roccioso da colonne di cemento e disposti in tutte le direzioni proprio come una stella, con le “punte” che si estenderanno nello spazio.

Progettata nel 2017 attualmente è in fase di costruzione e si trova in California a pochi km di distanza dall’ingresso di uno dei parchi naturali più celebri dello stato, il Joshua Tree National Park. La Starburst House California sarà il luogo perfetto dove guardare le stelle, il paesaggio roccioso, il verde degli alberi e godersi la pace del deserto.

Ogni container verrà orientato per massimizzare le viste sul paesaggio o per utilizzare la topografia per fornire privacy, a seconda dell’uso individuale di ogni ambiente. Gli interni avranno pareti bianche e luminose, pavimenti in cemento e finestre quadrate.

Ci saranno tre camere da letto con bagno privato disposte attorno al punto centrale della casa, una cucina e un ampio soggiorno, ognuna delle quali mostrerà un aspetto diverso dell’ambiente esterno. Non ci saranno porte ed ogni stanza sarà visibile ai suoi inquilini dal suo “nucleo” centrale, ma sempre senza invadere le zone più intime.

Sarà dotata di ogni comfort: un box auto coperto con pannelli solari che fornirà energia per tutta la casa e una piscina per rinfrescarsi durante le afose giornate estive.

Rimaniamo in trepida attesa di vederla finalmente completata!