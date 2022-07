F1 GP AUSTRIA

LeClerc torna a vincere. La Ferrari torna a respirare

F1 GP AUSTRIA – Il monegasco vince al Red Bull Ring davanti a Max Verspappen e a Lewis Hamilton. Ancora problemi di affidabilità Ferrari con Carlos Sainz che rompe il motore.

Tre mesi fa, esattamente il 10 aprile in Australia, l’ultimo podio conquistato dal monegasco. Poi una serie di delusioni una dietro l’altra; scelte strategiche sbagliate e problemi di affidabilità. Una vittoria che pesa tanto più sul piano psicologico che su quello numerico. Una vittoria che ridà ossigeno anche al muretto, tanto criticato, ma che in questo week end ha dimostrato che ci sono tutti gli ingredienti per andare a vincere questo mondiale. Di certo Max Verstappen e la Red Bull non staranno li a guardare; loro che forse ad oggi sono i migliori strateghi.

Charles ha deciso che doveva essere il suo giorno nel corso del giro dodicesimo quanto, alla curva quattro, sorpassa in staccata Max Verstappen. Poi è stato un susseguirsi di strategie legate alla gestione delle gomme. Tensione negli ultimi giri per un problema all’acceleratore del monegasco.

Mattia Binotto decide di non guardare più il monitor dei tempi, LeClerc è preoccupato, il muretto lo tranquillizza e porta così la sua F1 75 a tagliare per primo il traguardo del Red Bull Ring.

La Ferrari ha dominato sul piano della potenza, approfittando di una Red Bull debole ed in crisi di pneumatici. La sprint di sabato non è stata significativa se si pensa che si è corso per soli ventitre giri, con gomme medie e non a serbatoio pieno.

Ottimo il terzo posto di Lewis Hamilton che fa quello che può con una Mercedes non ancora all’altezza di giocarsela con Ferrari e Red Bull ma che, nelle ultime due gare, ha dimostrato di aver forse trovato la chiave per poterla sviluppare al meglio e renderla competitiva.

Delusione per Carlos Sainz con la sua monoposto che rompe il motore e prende fuoco nel corso del cinquantasettesimo giro andando così a vanificare l’ottima prestazione dello spagnolo che in quel momento si trovava in terza posizione. La Ferrari c’è ma non ha ancora risolto i problemi legati all’affidabilità.

Buona prestazione della Hass, che porta entrambi i suoi piloti a punti.

Appuntamento fra due settimane a Le Castellet, sul circuito del Paul Ricard.