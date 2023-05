LEGO Botanical: la natura unisce… anche gli adulti!

Il brand ha pensato anche agli adulti con la linea LEGO Botanical che include prodotti unici come i Bouquet di fiori, l’Albero Bonsai, l’Orchidea e le Piante Grasse. I set nascono per far riavvicinare gli affetti, festeggiare una persona cara e donare un piccolo pensiero, perché no, per la Festa della Mamma.

La gamma è varia e include il Bouquet Fiori Selvatici realizzato con intricate combinazioni di mattoncini di otto varietà di fiori ed arbusti tra cui fiordalisi, lavanda, papaveri, anterisco, felci, gerbere, speronella e lupini; il Centrotavola di fiori secchi con i suoi colori intensi ed avvolgenti si sviluppa attorno ad una gerbera e una rosa, ricordando i toni caldi dell’autunno e il Flower Bouquet, il bouquet di fiori con 756 pezzi dai colori mozzafiato con steli regolabili da poter adattare a qualsiasi vaso.

Gli amanti dei bonsai possono divertirsi ad assemblare gli 878 pezzi del Bonsai Tree per dare vita a un mini albero con foglie verdi o fiori di ciliegio rosa, proposto con un vaso rettangolare e un supporto a doghe effetto legno; Orchidea, corredato da un vaso blu, è perfetto per qualsiasi spazio perchè ricrea le spettacolari fioriture di un’orchidea con sei corolle personalizzabili e fiori bianchi-rosa.

Se invece si ha voglia di cambiare il proprio arredo o donare una nuova forma all’orchidea, basta smontarla e unire i mattoncini in posizioni diverse. Non mancano le Piante Grasse da mixare tra loro in maniera creativa e da distanziare a seconda della stagione o dell’arredamento.

Il noto marchio di giocattoli non è apprezzato solo dai bimbi, ma anche dagli adulti confermandosi, con LEGO Botanical, sempre più genderless.