Classifica zodiacale Estate 2020 Capricorno: dodicesima posizione

Giove in Capricorno vuol dire far vincere i nati sotto questo segno. Come si sa bene, il Capricorno fa dell’ambizione e della riuscita il suo traguardo nella vita. Giove a favore, pertanto, rende il Capricorno meno accorto ma anche più leggero perché sa che questo è l’anno delle soddisfazioni. Avremo le persone di questo segno che si concederanno piaceri ancor prima di aver concluso il loro dovere. Il 2020 … un anno che ricorderete a lungo!

Classifica zodiacale Estate 2020 Capricorno: Amore

Per voi l’amore è una croce da portare sulle spalle con una Venere davvero poco influente, che nel mese di Agosto sarà in opposizione. Se avete un partner, litigare diventerà una costante; se siete cuori solitari una nuova amicizia potrebbe tramutarsi in amore nei mesi autunnali.

Classifica zodiacale Estate 2020 Capricorno: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Giove vi permette di essere molto attivi nei lavori che state portando avanti. Iniziare nuovi percorsi professionali significa avere grandi possibilità di successo.