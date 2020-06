Classifica zodiacale Estate 2020 Acquario: terza posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Acquario stilata da Excellent Magazine

Giove è distante … ma a voi interessa poco. Come al solito “nell’acqua vi bagna, né il vento vi asciuga” e quindi passerà tutto con estrema serenità. Vi potreste sentire soli e questo vi dispiacerà provocando un certo malcontento ma, in compenso, quei rapporti che vivrete saranno veramente sinceri. Finalmente l’estate farà vedere l’aspetto umano dell’Acquario… e voi per primi, assieme alla gente che vi starà accanto, apprezzerete questa nuova sensibilità ed una dolcezza sconosciuta.

Classifica zodiacale Estate 2020 Acquario: Amore

Se volete innamorarvi dovete assolutamente sfruttare il periodo fino al 4 Agosto con Venere in trigono, che offre buone occasioni per dimostrare quanto siete affascinanti e maturi. Le coppie che nascono in questo periodo potrebbero durare tanti anni.

Classifica zodiacale Estate 2020 Acquario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, in questo momento della vostra vita dovete reagire e cercare di apportare cambiamenti nella sfera professionale poichè il pianeta Urano spinge per rinnovare e stravolgere la vostra vita.