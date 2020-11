Dubai Design Week 2020: focus sulle tendenze creative locali e regionali

Dubai Design Week 2020

Quest’anno l’attenzione è rivolta alle tendenze creative locali e regionali

La città futuristica per eccellenza celebra l’evento più atteso dell’anno: la Dubai Design Week 2020

9-14 Novembre 2020 – Quale altra città se non Dubai per celebrare una settimana dedicata interamente allo splendido mondo del design? Conosciuta come la Manhattan del deserto Dubai, con i suoi sfarzosi grattacieli, ospiterà la sesta edizione di Dubai Design Week 2020: l’evento più atteso dell’anno in fatto di design.

La Dubai Design Week 2020 si distingue dalle precedenti edizioni per una raccolta di nuovi progetti che rivolgono particolare attenzione alle tendenze di creatività locali e regionali, volte a fortificare i talenti degli Emirati Arabi. I progetti saranno esposti nell’ Abwab 2020 Pavilion, padiglione progettato dal designer Hozan Zangana, nonché una struttura con 7 pilastri ognuno dei quali rappresenta un Emirato.

La Dubai Design Week 2020 si terrà nel d3- Dubai Design District: una manifestazione che comprende più di 150 eventi e attività quali libere esposizioni, installazioni, pop-up, laboratori ed esperienze al dettaglio.

Sono tante le materie di design in esposizioni. Eccone alcune:

Global Grad Show: la mostra che mira a celebrare i progetti eccellenti degli studenti universitari in tema di Social Impact Innovation, cioè come trasformare la vita con la tecnologia, il design e la scienza.

UAE Designer Exhibition: la mostra che approfondisce il tema del design con l’illustrazione dei progetti degli aspiranti designer tramite idee incoraggianti per il design locale.

The Shape of Things to come: esibisce concetti di architettura e interior design con 20 progetti di prospettiva del mondo che sopraggiungerà, ovvero il futuro dopo la pandemia, in cui si cerca di rispondere alle domande inflitte dal Covid19.

Lo svolgimento del programma avviene sia virtualmente tramite applicazioni e web sia sul posto, offrendo così un’ampia possibilità di partecipazione fisica o digitale a tutti gli appassionati di design!