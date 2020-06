Classifica zodiacale Estate 2020 Pesci: undicesima posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Pesci stilata da Excellent Magazine

I Pesci con Giove a favore saranno più dolci e attenti a far stare bene le persone che li circondano. Giove alleggerirà la loro vita al punto che aumenterà l’ottimismo e si smusseranno i pensieri di cautela…. c’è voglia di sognare, si torna a volare tra le nuvole.

Classifica zodiacale Estate 2020 Pesci: Amore

Se la vostra relazione sentimentale attraversa un periodo complicato allora è molto facile avere qualche problema di dialogo e di comprensione con il partner, mentre i cuori solitari potrebbero trovare la persona giusta da amare.

Classifica zodiacale Estate 2020 Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, con Venere in trigono per tutto Agosto, ma soprattutto con Marte nel vostro cielo già tra Maggio e Giugno, ritroverete la forza per riprendere nuovi progetti e ripartire con volontà e desiderio di guadagnare molti soldi.