Vodka Belvedere 10, arriva in Italia il prezioso distillato dal mondo Luxury

Arriva ufficialmente in Italia Vodka Belvedere 10, dalle note di cocco, vaniglia e cacao amaro Presentata ufficialmente al 29esimo piano di Torre Breda, a Milano, in una serata esclusiva, la prima luxury Vodka Belvedere 10 è a base di una sola, rara varietà di segale biologica coltivata in Polonia, la Diamond Rye, selezionata per le sue caratteristiche raffinate.

La produzione di Belvedere 10 è avvenuta in una delle distillerie polacche ancora in attività più antiche al mondo, che nella cittadina di Żyrardów produce vodka dal 1910. La lavorazione prevede dieci fasi, come i livelli della bottiglia di design, che complessivamente richiedono un biennio di lavoro: la selezione della segale; la raccolta l’anno seguente; il riscaldamento in acqua, a fuoco lento; l’aggiunta di lieviti selezionati; la distillazione, per ben quattro volte consecutive; un unico filtraggio, per non comprometterne il carattere. Infine, dopo l’imbottigliamento, la Belvedere 10 viene lasciata riposare dieci mesi.