Rolex Marlon Brando, all’asta per 2 milioni di dollari!

Brando aveva donato l’orologio alla figlia Petra nel 1995, che racconta: “Mio padre trattava piuttosto male i suoi orologi, ma questo per lui era speciale e infatti è in ottime condizioni”. Segno forse che è l’unico orologio appartenuto a Brando che vedremo bruciare un’asta a questa velocità. “Questo orologio è come un carro armato”, aveva scritto Marlon alla figlia accompagnando il regalo, “puoi fare tutto quello che vuoi ma lui andrà avanti”.

