Collezione Link To Love Gucci, il Natale brilla ancor di più!

Collezione Link To Love Gucci

Una celebrazione di oro, rubelliti, tormaline e diamanti

La Collezione Link To Love Gucci è pronta a soddisfare tutte le esigenze: racchiude in sè creatività, valore artigianale e tutta l’innovazione della Maison.

La Collezione Link To Love Gucci è pensata per tutti, dalla mamma alla fidanzata, fino alla migliore amica e ovviamente a te. Realizzati in oro bianco o giallo 18 carati, le collane, i bracciali e gli anelli sono progettati per essere accostati con personalità, con una gamma di pietre semipreziose e preziose tra tormaline verdi, rubelliti rosse e diamanti.

Catene sottili con graziosi pendenti a barra con il logo Gucci e dettagli smaltati, controbilanciati da anelli e bracciali audaci e scultorei. Per avere un impatto ancor più decisivo, Gucci ha introdotto un nuovo anello da 9 mm e per alzare ulteriormente l’asticella, ha puntato sui design con le borchie che sono tra i più interessanti della collezione, per pezzi che dureranno una vita.

Il modo giusto per dare carattere alla Collezione Link To Love Gucci è non aver paura di osare.