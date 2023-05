Chiosco Acqua di Parma Milano, l’artigianalità siciliana in città

Il Chiosco Acqua di Parma Milano vi aspetta tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00 per la colazione, il pranzo e l’aperitivo in Via Palestro, 20. Qui potrete gustare cibi delle cucina siciliana, estratti e spremute di agrumi e un gelato al gusto di Arancia Vaniglia, il frutto che è stato l’ispirazione per la fragranza in edizione limitata Arancia La Spugnatura.

Creata dal maestro profumiere François Demachy, si tratta di una fragranza che ha un’esplosione iniziale delle note agrumate e porta con sé un forte contrasto.

Il menù pensato è stato creato dallo chef siciliano Filippo La Mantia e si ispira all’ingrediente chiave della fragranza e traduce l’universo gourmand della Sicilia.

Un momento di Sicilia in città, in cui i visitatori troveranno l’estate italiana e verranno trasportati sulle coste baciate dal sole dell’isola.

La spugnatura è l’antica tecnica italiana che la maison ha scelto per estrarre l’essenza delle arance siciliane usata per creare Arancia La Spugnatura limited edition. Un metodo affascinante fatto di saggezza, umanità e grazia, praticato ancora oggi da pochi selezionati artigiani. Con mani sicure e gesti sapienti strofinano la buccia dell’agrume sulla spugna marina che se ne impregna lentamente preservando così tutta la profondità e ricchezza del frutto dell’arancia vaniglia.

I visitatori potranno partecipare, prenotandosi, a esperienze sensoriali e laboratori per sperimentare dal vivo le tradizioni italiane e l’artigianalità che contraddistinguono la nuova fragranza.

Il laboratorio Ceramica artigianale propone una tecnica pittorica particolare, lo stesso vivace motivo del flacone in porcellana su piastrelle in ceramica che ognuno può cimentarsi a ricreare.

Piccoli Profumieri è invece il laboratorio dedicato ai bambini, in collaborazione con Kikolle Lab, dove i wannabe «nasi» potranno imparare a creare un profumo ispirato alla nuova fragranza.