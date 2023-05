Burgh Island, in vendita l’isola britannica che ha ispirato Agatha Christie

Burgh Island

L’isola britannica di Agatha Christie è in vendita per 15 milioni di sterline

Hai sempre sognato di possedere un’isola e hai pure qualche milione di euro? È in vendita Burgh Island, un pezzo di storia della cultura inglese. Non solo per la bellezza stravolgente a livello naturalistico, ma anche per essere stata rifugio di persone importantissime della storia britannica, e per aver ispirato alcuni dei romanzi più amati della regina dei gialli: Agatha Christie.

Burgh Island è un gioiello al largo della costa del Devon, ora in vendita per 15 milioni di sterline. Il rifugio costiero di 21 acri comprende un pub, una casa sulla spiaggia, la Mermaid Pool (una piscina di acqua salata), un campo da tennis, una spa e una piattaforma per l’atterraggio di un elicottero.

Il fiore all’occhiello però è certamente lo spettacolare Burgh Island Hotel e le sue 25 camere da letto. L’hotel, un sogno art déco arroccato in riva al mare, è considerato uno dei migliori esempi di architettura art déco ancora in funzione in Europa.

Nel corso degli anni, sono state numerose le persone importanti a frequentare questo paesaggio aspro. A quanto pare, avrebbero soggiornato presso l’hotel Nancy Cunard, Noël Coward, Joséphine Baker e il duca e la duchessa di Windsor. Nessun ospite, tuttavia, ha lasciato un’eredità maggiore di quella di Agatha Christie, che scrisse qui due dei suoi romanzi: Dieci piccoli indiani e Corpi al sole.