Moda Mare Uomo 2023: è tempo di boxer!

In ultimo, vediamo quest anno la tendenza “boxeur”: il modello di costumi da bagno uomo, lunghi fino al ginocchio, per chi ha voglia di osare e sperimentare con nuovi trend.

Passiamo poi alle righe! Il passpartout per tutti i giorni ; la scelta giusta per chi non vuole pensarci troppo e cerca, anche quando si parla di abbigliamento da mare, di andare sul classico.

Stretti o larghi, lunghi o corti, fantasia o tinta unita: anche quest anno la Moda Mare Uomo 2023 diverte con tanti modelli di boxer per lui, per non passare inosservato!