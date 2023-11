Profumare… con stile. Le Candele di Natale 2023 vendute a prezzi folli!

Una delle candele di Natale 2023 firmata Dolce & Gabbana è super chic in color oro/nero in cera. Per un tocco glamour all’ambiente.

Dior propone un confanetto con tre candele in una confezione preziosa, in limited edition. All’interno: 30 Montaigne, con note delicate e speziate, Saint Honoré e Ambre Nuit, dalle note floreali, legnose e ambrate.