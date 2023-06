Malibu Dreamhouse: la casa di Barbie sbarca in affitto su Airbnb!

Malibu Dreamhouse: la casa di Barbie è in affitto su Airbnb!

Una mega villa total pink con vista sull’oceano e piscina all’aperto. La villa Malibu Dreamhouse di Los Angeles riapre i suoi cancelli per consentire a fan e curiosi di immergersi, anche solo per una notte, nella casa di Barbie!

Divanetti a bordo piscina, veneziane, tende da sole, pavimento, tetto: tutto al suo interno è rosa Barbie; e non manca un tocco “di Ken” con la sua camera da cowboy, le chitarre, la terrazza adibita a palestra e le scritte a neon personalizzate.

La vera casa di Barbie a Los Angeles è sbarcata su Airbnb e sarà messa in affitto per due giorni a luglio. Tutti coloro che sognano di trasformare il loro sono in realtà saranno lieti di sapere che le prenotazioni verranno aperte su Airbnb lunedì 17 luglio alle 19 per due soggiorni di una notte per un massimo di due ospiti il 21 e il 22 luglio 2023.

Quanto costa passare una giornata qui? Assolutamente nulla, si tratta di un’iniziativa organizzata per celebrare l’uscita del film e per sostenere l’emancipazione femminile, visto che Airbnb farà una donazione a Save the Children, l’organizzazione che si impegna a fornire risorse didattiche e supporto a bambini, famiglie e comunità di oltre 100 Paesi, assicurandosi che tutti possano avere pari opportunità per il successo.

Il 21 luglio 2023 infatti, l’attesissimo film di Barbie firmato da Greta Gerwig arriverà in tutti i cinema internazionali e sono già moltissimi coloro che non vedono l’ora di ammirare Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni della coppia più famosa del mondo dei giocattoli, quella formata da Barbie e Ken!