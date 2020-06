Classifica zodiacale Estate 2020 Scorpione: quinta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione , se state pensando di partire con un nuovo progetto di lavoro, i sostegni e gli aiuti non mancheranno ma qualcuno metterà i bastoni tra le ruote…

Dopo il 4 Agosto avrete ottime opportunità per migliorare la vostra situazione sentimentale. La fase centrale e finale dell’estate promette di essere fortunata per i nuovi incontri. Chi vive già una storia d’amore deve stare attento al nervosismo che potrebbe creare complicazioni e incomprensioni.

Lo Scorpione avrà (un pò) di Giove a favore! Quindi, dopo anni di distanza, finalmente si rivede la fortuna per questo segno di acqua: i pensieri, profondi ma spesso pesanti, si alleggeriranno e saranno compensati da leggerezza e sorrisi. Sarà facile trovare uno Scorpione che dirà con spontaneità quello che pensa, senza riflettere e con la voglia di viversi la vita e non solo meditarla.