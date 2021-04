TENDENZE GIOIELLI 2021: I PIU’ BELLI DALLE SFILATE

TENDENZE GIOIELLI 2021

CREATIVITA’ IN FORMATO PREZIOSO

I GIOIELLI PIU’ BELLI DALLE SFILATE 2021

“O donna, sui tuoi densi capelli seminerò

la perla, lo zaffiro e il rubino.”

(Charles Baudeleire)

Tendenze Gioielli 2021 – Brillano, nonostante tutto, le sfilate Primavera/Estate 2021 di New York, Londra, Milano e Parigi. Accanto ai look più ricercati, spopolano anche per questa stagione, i bijoux, perfettamente abbinati in tutte le loro infinite declinazioni.

Per la bella stagione gli stilisti smettono di seguire una tendenza univoca e si divertono con una creatività in formato prezioso.

Ormai è chiaro: un outfit non può dirsi completo senza collane, bracciali, orecchini e anelli. Ma anche spille d’antan, accessori per capelli, cavigliere e cinture. Perle soprattutto, catene, gioielli floreali o geometrici.

Le Tendenze Gioielli 2021 vedono un ritorno all’opulenza in rima baciata con il minimalismo delle linee e i cromatismi neutri di tendenza, base perfetta soprattutto per le collane con il maxi ciondolo.

Tra i nuovi gioielli 2021 compare anche l’amuleto ispirato alle forme della natura. Solido, opulento, importante: un monile mistico dal sapore vintage.

XXL, ricoperti di cristalli e pietre, oppure minimalisti in oro. Dettagli originali che esaltano l’outfit, con un tocco personale. Da copiare subito o inserire nella wishlist per la Primavera 2021.

Partiamo dallo stile newyorchese dei bijoux di Anne Klein e Jason Wu. E poi i monili delle passerelle della LFW, romantici come quelli di Erdem. E ancora Milano con i suoi preziosi firmati Dolce&Gabbana e Giorgio Armani, seguiti dai bijoux logo di Fendi e Versace e dagli accenti metallici di Prada.

Infine, la fine jewelry firmata Dior, Chanel, Miu Miu, in un mix esplosivo con i gioielli parigini più trendy che portano la firma di Virgil Abloh e Louis Vuitton.