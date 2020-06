Classifica zodiacale Estate 2020 Vergine: nona posizione

Giove a favore delle persone nate sotto il segno della Vergine è davvero una manna dal cielo. La vergine è un segno accorto e spesso trattenuto, un segno che ha bisogno di rassicurazioni logiche e, proprio per questo, difficilmente si abbandona ai sentimenti più passionali. Giove alleggerirà la Vergine senza correre il rischio che si comporti a sproposito. I vostri progetti decolleranno e sarà un piacere vedervi realizzati trainando qualunque peso … lo farete col sorriso in bocca!

Posts you may also like