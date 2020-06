Classifica zodiacale Estate 2020 Sagittario: decima posizione

Classifica zodiacale Estate 2020 Sagittario stilata da Excellent Magazine

Il Sagittario ha avuto Giove a favore per tutto il 2019 e ne ha goduto parecchio. Dopo un anno (quello passato) pieno di ottimismo e successi, è arrivato il momento di segnare un po’ il passo. Non vi sentirete più splendidi come l’anno scorso, non vi sembrerà più che tutto fluisca con un’incredibile facilità ma ve lo dovevate aspettare: la vita non è sempre “rose e fiori”! La cosa importante da fare è mantenere un atteggiamento positivo e godere di tutto ciò che di buono avete accumulato. Attenzione alle spese sconsiderate e agli investimenti a lungo termine.

Classifica zodiacale Estate 2020 Sagittario: Amore

Purtroppo questo periodo, in amore, per voi non è molto favorevole. Solitudine, senso di abbandono per coloro che non hanno nessuno da amare e la necessità di trovare qualcuno con cui condividere le giornate che purtroppo non arriva. Per chi è in coppia invece, la relazione procede abbastanza bene con qualche alto e basso.

Classifica zodiacale Estate 2020 Sagittario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, se avete iniziato nuovi percorsi, porteranno ottimi guadagni e miglioreranno il vostro conto in banca.