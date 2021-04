Desert Therapy: le 5 mete che fanno bene all’anima

Desert Therapy

Desert Therapy: 5 mete ideali per imparare a vivere ed apprezzare la solitudine

Luoghi vasti, isolati, vuoti, dove l’anima risuona. Chi c’è già stato, anche solo per poche ore, lo sa: il deserto scuote, emoziona, commuove e parla. Nella sua vastità silenziosa, mettendosi in ascolto, potrebbero arrivare molte risposte alle nostre domande. Nasce così la Desert Therapy, un modo di viaggiare che prevede che si parta con curiosità, pronti a vivere emozioni intense. Il viaggio nel deserto è un viaggio nell’anima che qualcuno affronta per ritrovare se stesso, qualcuno per curarsi, e altri per pura curiosità.

Ecco 5 deserti da visitare appena sarà possibile, l’uno diverso dagli altri, che sapranno stimolare le nostre emozioni.

Marocco: con le sue dune di sabbia finissima, il deserto del Marocco è tra i più belli e suggestivi del Sahara. Per giorni si cammina accompagnati da una piccola carovana di dromedari tra dune e silenzio. Un viaggio semplice e al tempo stesso indimenticabile, soprattutto all’alba o al tramonto quando la sabbia risplende di colori caldi e intensi.

Mauritania: classificato come uno dei 5 deserti più belli del mondo. Una magnifica distesa di dune di sabbia ma anche di conformazioni rocciose e poi ancora oasi e rari accampamenti di pastori nomadi. Trascorrere la notte sotto le stelle, sorseggiare tè alla menta o assaporare il latte di cammella con i datteri appena raccolti sono tra le esperienze memorabili da vivere in Mauritania.

Algeria: la zona Acacus è uno degli angoli più spettacolari dell’intero deserto del Sahara con dune che vanno dal giallo al rosso, impressionanti torrioni di arenaria erosi in forme strane che fuoriescono dalla sabbia e grotte con dipinti di arte rupestre preistorica.

Oman: una natura selvaggia tra mare, deserto e montagne, il deserto e le sue dune di sabbia hanno moltissimi colori che continuano a trasformarsi in base all’ora del giorno. Il deserto di Rub al-Khali ad esempio, è famoso per le sue dune rosa e oro.

Bolivia: il suo deserto Salar de Uyuni, di sabbia e sale, è unico al mondo. Si estende su 10.582 km² ed è tra i più grandi formatosi a seguito della progressiva evaporazione di un lago salato nonché in assoluto la più grande distesa salata del pianeta.