Maserati Magenta Milano

La casa del Tridente apre le porte del nuovo concept retail store globale

Sviluppato in collaborazione con lo studio di design newyorkese Eight Inc., Maserati Magenta Milano è il nuovo concetto di concessionaria che ha aperto le sue porte nel quartiere Magenta a Milano.

All’esterno, l’attenzione è catturata dall’unica auto esposta in vetrina, dietro la quale è presente uno scenografico sfondo LED wall. Una volta entrati, gli ospiti vengono accolti da uno spazio contemporaneo e ricco di richiami al lusso italiano, con una sorta di “isola” che conduce al bancone per l’accoglienza e la configurazione dei modelli. Qui, i potenziali clienti Maserati possono rivolgersi anche a un lounge bar che offre caffè, vini e succhi di frutta fresca.

In una luce soffusa e in una tavolozza di colori pensata per evocare le terre dei borghi e della campagna italiana, alle pareti si colloca un paesaggio di espositori Cassina che come in una gioielleria celano dietro vetri scorrevoli cerchi e volanti e una selezione di campioni di pelle.

Si passa poi all’esperienza digitale con il configuratore 3D MXE che proietta su un grande schermo (in una sala privata) la vettura desiderata. C’è anche l’esperienza del “launch-pad” che ripercorre la prova di guida e la consegna della vettura e che culmina con la consegna di un video che i clienti possono condividere con famiglia e amici.

Naturalmente non manca la sezione “Fuoriserie”: il programma di personalizzazione che apre ulteriormente le porte alla creazione di un esemplare unico. I clienti possono scegliere in modo ancora più dettagliato i colori e i dettagli di interni ed esterni per creare la propria Maserati su misura.

L’ambiente creato da Maserati, unisce il design e la passione del marchio in un unico luogo, ideato per poter dare tutti gli strumenti necessari nella configurazione della nuova auto.

Milano è l’anteprima mondiale del concept, ma entro il 2023 è prevista la sua diffusione globale da Los Angeles a Melbourne passando per Londra e Tokyo.