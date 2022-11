iPhone 14 Pro Rolex: l’ultima frontiera del lusso costa 135mila euro!

Non è una semplice decorazione fine a sé stessa: tutti i meccanismi interni e gli elaborati elementi del cronografo sono salvaguardati e fanno da sfondo al solito tocco dorato di Caviar con bordi e dettagli in oro a 18 carati e diamanti .

Il design infatti è ispirato ad una supercar , la Blue Bird di Malcolm Campbell , il designer che all’epoca collaborò anche al Rolex Daytona. Tutta la parte nera, invece, è stata realizzata da Caviar completamente in Titanio e coperta da uno strato nero in PVD , la stessa metodica utilizzata da Rolex per i suoi accessori.