Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se ti senti più a tuo agio quando le cose sono organizzate e meticolose, Ariete, oggi dovrai essere flessibile. Lascia spazio alla sorpresa e all’avventura. Goditi lo spirito avventuroso che deve essere adottato quando esci di casa senza idea di dove finirai. È probabile che le persone e le situazioni che si presentano oggi siano straniere ma amichevoli.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Controlla spesso i tuoi messaggi, Leone. Qualcuno sta cercando di contattarti senza ricevere risposta. È importante entrare in contatto con questa persona per occuparsi di alcune questioni. Se i tuoi obiettivi sono chiari, le cose dovrebbero andare bene. Due persone che lavorano per lo stesso obiettivo rendono il potere dello sforzo estremamente potente. Non sottovalutare questa incredibile influenza.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È ora di portare più fuoco nella tua vita, Sagittario. Considera l’idea di richiamare una vecchia fiamma o un amico del passato che suscita la passione dentro di te. Ispira il tuo desiderio interiore di eccitazione e avventura. Mangia cibi piccanti e adornati di colori vivaci. Anche le azioni più piccole aiuteranno a portare questa energia dinamica e attiva nella tua vita. Fai attenzione al benessere della persona amata, ritaglia quello spazio che, nei giorni scorsi, hai un pò disertato forse per ragioni di lavoro o di impegni familiari. Il legame si può rafforzare e alimentare di nuovi contenuti. I single non avranno problemi a mettersi in gioco. Il Sole e Venere nel segno dell’Ariete ti donano slancio, calore umano e una genuina quanto ingenua volontà di primeggiare.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Trovare l’equilibrio nel tuo mondo non sarà un problema una volta che sarai entrato nel ritmo giusto, Toro. Il risveglio sarà probabilmente la parte più difficile della giornata, ma una volta conquistata quell’incredibile impresa, dovresti stare bene. Prova a fare una doccia fredda invece di una calda questa mattina. Questo servirà ad aprire la tua mente e far pompare il sangue quando ne hai più bisogno.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Andrai molto più lontano di quanto pensi oggi, anche con il minimo sforzo, Vergine. Ci sono molte strade da percorrere ora, quindi anche se una è bloccata, ce n’è sempre un’altra che puoi raggiungere facilmente. Presto arriverai a destinazione. Il trucco è continuare a muoverti. Non rimanere bloccato in un punto con il motore acceso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui puoi chiedere cinque minuti per completare un determinato compito e un’ora dopo finalmente finire quello che hai deciso di fare. Tieni presente che questa non è necessariamente una cosa negativa. Le cose ti stanno chiedendo più tempo del previsto non perché sei inefficiente ma perché sei più appassionato del solito.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire che il problema più piccolo è improvvisamente una situazione di vita o di morte, Gemelli. A seconda del tuo umore, potresti pensare di essere sull’orlo di un disastro completo, ma il minuto successivo volerai alto tra le nuvole. Il dramma che ti circonda è più un prodotto della tua reazione alla situazione piuttosto che la situazione stessa.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non farti prendere troppo dal lato emotivo della vita oggi, Bilancia. Mantieni le cose leggere e mantienile sempre in movimento. Alzati e muoviti. Un pò di sforzo ti farà partire e scappare. Non esitare. Sei pronto per fare il grande passo.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Non aver paura del fuoco oggi, Acquario. Anzi, abbraccialo e incorporane di più nella tua vita. Alcune persone potrebbero intimidirti all’inizio, ma questo non significa che dovresti scappare. Molto probabilmente questa sensazione di intimidazione è un segnale che c’è qualcosa che devi imparare da quella persona o da quella situazione. Resta dove sei e presta attenzione.

Oroscopo del Giorno 31 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose potrebbero fluire più facilmente del solito oggi, Cancro. Questo è un segno che sei sulla strada giusta e che stai facendo le cose correttamente. La vita non dovrebbe essere piena di stress e angoscia. Se qualcosa scorre con troppi intoppi, dovresti considerare di adottare un nuovo approccio. Mantieni un sorriso sul tuo viso e sii rispettoso delle persone intorno a te.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non lasciarti sopraffare dalla frenetica attività intorno a te, Scorpione. Variabili impreviste stanno spuntando ovunque e la tua prima reazione potrebbe essere quella di mandare all’aria tutto. Questa è la reazione opposta che devi avere. Calmati e affronta tutto a piccoli passi. Non provare a mangiare l’intero pasto di otto portate in soli cinque minuti.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Affronta le cose che richiedono molta energia oggi, Pesci. Questo è il tuo giorno per fare lavori brevi, commissioni o qualsiasi tipo di attività fisica. La pazienza è la cosa che ti mancherà, ma non preoccuparti perché i tuoi punti di forza ora sono altrove. Il tuo cuore si emozionerà quando inizierai un progetto personale al quale sei appassionato.