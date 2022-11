Museum of Dreamers Milano un mondo dedicato ai sognatori

Museum of Dreamers Milano A Milano apre il museo dedicato ai sognatori

Dalla vasca di palline rosa alla stanza con l’altalena e le nuvole, al Museum Of Dreamers Milano in via Beccaria,vi aspetta fino al 18 dicembre, un mondo magico, sognante, eccessivo, per stimolare i vostri sensi.

“Il progetto è aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché sognare non ha età”, spiegano Elena e Giulia Sella, fondatrici dell’agenzia di brand e retail Postology e ideatrici del temporary museum, che perseguono l’ambizione di “rieducare alla cultura dei sogni”.

Un mix tra un mondo alla Lewis Carrol e Alice nel Paese delle Meraviglie: c’è la stanza “a testa in giù”, quella per cantare e quella per sfogarsi su un pungiball da boxeur con scritto “anxiety” e non mancano frasi e citazioni scritte sulle porte, perfettamente instagrammabili. come ad esempio “Le vecchie soluzioni non aprono nessuna porta».