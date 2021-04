Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarai pieno di conflitti interiori: le tue gambe ti portano in una direzione mentre il tuo cuore va in una direzione completamente diversa, Ariete. Non farti trascinare in una situazione scomoda come questa. Se ti muovi sempre con il pilota automatico, potresti finire per perdere le cose che il tuo cuore desidera veramente.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti continuare ad avere gli stessi pensieri più e più volte, Leone. Ogni giorno puoi elaborare uno scenario diverso. Sai che ad un certo punto della tua vita arriverai ad una decisione critica, quindi perché non sperimentare tutte le soluzioni ora? Mantieni la calma e rivolgiti agli altri quando ti troverai in difficoltà lungo la strada.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se fossi l’unico a cogliere le sfumature delle conversazioni e delle azioni intorno a te, Sagittario. La tua reazione alle cose è abbastanza forte e avrà un impatto importante su di te ora. Usa questo giornata per cambiare le cose. Sii più dinamico e diretto verso l’esterno in modo da avere la possibilità di rilasciare parte di quell’energia interiore.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca le risposte alle tue domande oggi, Toro. La buona notizia è che le risposte ora sono disponibili e facilmente accessibili. Cerca la verità e la troverai. Invece di chiedere solo la risposta, cerca di trovare la vera causa alla base del problema. In questo modo, avrai molte più probabilità di trovare il successo finale.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se fossi in fuga in un modo o nell’altro oggi, Vergine. Potrebbe anche sembrarti che qualcuno ti stia inseguendo. Ti stanno alle calcagna e stai facendo tutto ciò che è in tuo potere per rimanere un passo avanti. Abbi fiducia in te stesso. Farai tutto ciò che devi fare e finirai comunque davanti al gruppo. C’è una grande quantità di energia in arrivo sulla tua strada.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti infuocato oggi, Capricorno. Una conversazione con qualcuno scatenerà improvvisamente una discussione di qualche tipo che si rivelerà estremamente preziosa per te e per il futuro. Espandi la tua mente. Puoi imparare molto aprendoti alla verità. Stabilire legami con gli altri ti aiuterà a spianare la strada verso il tuo successo.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Potresti non approvare necessariamente il comportamento delle persone intorno a te Gemelli, ma questo non significa che devi rendere le loro vite infelici. Non sentirti in dovere di insegnare alle persone una lezione semplicemente perché non capisci il loro modo di vivere. Potresti saltare alle conclusioni senza avere il tempo di capire la situazione.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ogni giorno è un nuovo inizio e una nuova possibilità, Bilancia. Non arrabbiarti per il passato. Non soffermarti su cose che non puoi cambiare. Tutta la tua vita può cambiare in un giorno, quindi inizia ogni mattina con una prospettiva positiva. Mentre ti lavi la faccia al mattino, pensa al tuo rinnovamento. Spazza via i detriti di ieri accogliendo la freschezza di un nuovo giorno.



Avverti un inguaribile desiderio di romanticismo e tenerezza con la persona che hai a fianco. Vorrai organizzare una cenetta a lume di candela, situazione ideali per stare tutto il tempo possibile con la tua dolce metà, che in questo momento non vuoi dividere con niente e nessuno. I single troveranno compagnia e intese emotive e sessuali che si sposano con le loro esigenze.

Sul lavoro il capo apprezzerà il tuo modo di fare preciso, puntuale, rigoroso. Saturno ti consente di essere ammirato, apprezzato e stimato, in particolar modo se sei nato dal giorno 28 del mese di settembre al 3 al di ottobre.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Mostra i tuoi sentimenti oggi, Acquario. Non essere così paranoico su ciò che pensano gli altri. A volte potresti sentirti come se fossi in una sorta di film di spionaggio con te nel ruolo principale. Le persone intorno a te sono dei giocatori e potresti sentire che a volte non ci si può fidare di loro. Forse stanno lavorando per il nemico. È ora di allontanare questi pensieri dalla tua mente.

Oroscopo del Giorno 1 Aprile 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai una buona quantità di energia con la quale lavorare ora Cancro, quindi approfittane per fare un buon allenamento. Mangia bene ed evita cibi grassi e salati. Fai il pieno di carboidrati, proteine, frutta e verdura fresca. Con un’energia così alta, puoi ottenere una quantità enorme di risultati. Sii consapevole del fatto che il tuo lato emotivo potrebbe essere estremamente sensibile, quindi fai attenzione ai conflitti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei incline a entrare e uscire dalla sincronia con le persone, Scorpione. All’inizio può sembrare abbastanza naturale e facile essere dentro la situazione, poi il minuto successivo ti senti solo e a disagio. Renditi conto che va bene avere due sentimenti contrastanti allo stesso tempo. Impara a relazionarti e ad abbracciare entrambi gli stati d’animo. Riconoscili come parti importanti della tua personalità.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Divertiti oggi Pesci, ma assicurati di essere sempre professionale ed educato. L’apparenza e un comportamento bonario ti porteranno lontano. Evita commenti scortesi o barzellette volgari quando sei con le persone. Potresti ricevere una risatina da chi ti circonda, ma renditi conto che questo tipo di comportamento non è sempre visto di buon occhio. Compi nobili azioni per aiutare a costruire il tuo personaggio.