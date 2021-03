Orologio TAG Heuer Carrera Porsche: l’omaggio a due marchi iconici

Orologio TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph

Orologio TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph: un cronografo leggendario che si distingue per innovazione, stile e precisione

Porsche e la manifattura orologiera di lusso svizzera hanno annunciato un’alleanza che vede i due marchi di lusso collaborare sia all’interno del panorama delle competizioni motoristiche, sia allo sviluppo di nuovi prodotti. A confermarne l’unione arriva il nuovo Orologio TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph, che racchiude in sé tutti gli stilemi e i valori fondanti di entrambi i brand.

Omaggio all’eredità di due marchi iconici, il nuovo cronografo offre solo un assaggio di ciò che entrambe le aziende possono realizzare insieme, fondendo due universi nello stile e nel design.

A distinguere l’orologio TAG Heuer Carrera Porsche è l’effetto asfalto del suo quadrante, che esprime la passione per la strada, mentre i numeri arabi ricordano quelli presenti sul cruscotto delle vetture della Casa di Stoccarda.

La scritta Porsche incisa è visibile sulla lunetta e il suo inconfondibile font è utilizzato anche per gli indici. I colori propri del marchio di Zuffenhausen rosso, nero e grigio, sono incorporati in tutto l’orologio e la massa oscillante, ridisegnata allo scopo di rendere omaggio al volante delle vetture teutoniche, è in evidenza attraverso il fondello in vetro zaffiro e presenta le scritte “Porsche” e “TAG Heuer” stampate.

La frizione verticale e la ruota a colonna del meccanismo del cronografo dimostrano l’incessante richiesta di precisione assoluta da parte dei marchi.

Il prezioso segnatempo è disponibile sia in abbinamento ad un morbido cinturino in pelle di vitello con cuciture che riprendono gli interni delle auto tedesche, sia nella versione con bracciale a incastro che riflette il design aerodinamico da corsa. Il cuore pulsante di questo segnatempo è il movimento di manifattura in-house Calibre Heuer 02, con una riserva di carica di 80 ore.