Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2021 Venerdì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La lettura potrebbe coinvolgere molto del tuo tempo oggi, Ariete. I libri di psicologia o di scienza potrebbero sembrart interessanti, soprattutto perché la tua intuizione oggi è ad un livello più alto del solito. Potresti non voler parlare di quello che ti aspetta, ma va bene. Avrai bisogno di dargli un senso prima di poterlo condividere con chiarezza.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti passare molto tempo a conversare con amici che condividono i tuoi interessi. I loro suggerimenti potrebbero portare a nuove intuizioni da parte tua Leone, e viceversa. Questo processo potrebbe avvicinarvi tanto. Buone notizie potrebbero arrivare tramite posta, e-mail o telefono in merito agli obiettivi che hai cercato di raggiungere.

Oggi ti lascerai andare alla forza coinvolgente dell’eros. Capirai al volo i desideri che provengono dalla tua dolce metà e farai di tutto per trasformarli subito in realtà!

Sul lavoro le tue buone intuizioni ti permetteranno di bruciare i tempi e le tappe, riuscendo a comprendere con notevole anticipo come si svolgono alcune situazioni burocratiche. Ottime anche le prospettive in campo economico.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un improvviso aumento della tua intuizione potrebbe farti sentire più in sintonia con i pensieri, i sentimenti e i desideri degli altri, Sagittario. Di conseguenza, la tua comunicazione sarà chiara e aperta. È probabile che ti avvicinerai a tutti quelli che ti sono cari, specialmente al tuo partner. Non aspettarti che tutto ciò che raccogli sia positivo. Gli altri hanno i loro problemi.

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la tua mente sia concentrata sulle tue finanze oggi Toro, e potresti essere alla ricerca di modi nuovi per progredire con successo. Colleghi o amici potrebbero guidarti nella giusta direzione. Quando si tratta di annotare le possibilità, fidati del tuo intuito, poiché funziona a un livello molto alto. Elenca le tue possibilità e poi pensaci per alcuni giorni prima di esaminare tutto di nuovo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le scartoffie che coinvolgono le finanze Vergine, forse personali, forse professionali o entrambe le cose, richiedano un’intensa attenzione oggi. Questo non implica necessariamente qualcosa di negativo. In effetti, sarà esattamente l’opposto. Significa che sarà necessaria un’attenta pianificazione o definizione del budget per sfruttare al meglio la tua situazione attuale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente è forte e concentrata oggi, Capricorno e probabilmente ti sentirai particolarmente forte fisicamente. Le intuizioni improvvise potrebbero farti guadagnare un riconoscimento soddisfacente, per non parlare del rispetto di qualcuno di importante per te. Il tuo livello di intuizione è alto e adatto a servirti bene ora, in particolare per quanto riguarda il lavoro e la salute. Approfittane!

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una maggiore comunicazione con un caro amico, più a livello sottile che verbale, potrebbe avvicinarVi e arricchire la vostra relazione. Il tempo passato insieme oggi potrebbe generare un nuovo senso di vicinanza. Le immagini e le idee che provengono dal profondo di te possono contribuire alla tua auto-espressione. Annota eventuali intuizioni in modo da poterci pensare in seguito. Lavora con il cuore.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti voler trascorrere il tuo tempo libero da solo, contemplando varie idee, Bilancia. Le filosofie spirituali o metafisiche di culture antiche o terre straniere potrebbero essere più attraenti del solito. Leggere di loro in questo momento potrebbe farti avvicinare all’ossessione, ma va bene così. Qualunque cosa imparerai oggi probabilmente contribuirà notevolmente alla tua crescita personale.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati di trascorrere gran parte della tua giornata da solo, Acquario. Le informazioni ottenute da libri o video, magari riguardanti la storia, la filosofia o la religione, potrebbero ispirarti ad approfondire un argomento e trasformarlo a tuo vantaggio. Potresti anche decidere di tornare a studiare! C’è anche la possibilità che tu possa essere ispirato a scrivere o esprimere in altro modo le tue idee e i tuoi sentimenti.

Oroscopo del Giorno 26 Marzo 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti desiderare la solitudine Cancro, forse per la meditazione o per contemplare la tua situazione attuale. Potresti sentire di essere a un bivio e dovrai decidere da che parte andare. Ciò potrebbe comportare il passo successivo nel tuo progresso materiale o di autoespressione, oppure potrebbe coinvolgere il tuo percorso spirituale. Le emozioni del passato potrebbero sorgere oggi, ma questo sarà uno sviluppo positivo. Non combatterlo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Scorpione, la tua mente potrebbe volare verso argomenti profondi. Potresti esplorare le scienze, la psicologia, l’occulto o la metafisica. Probabilmente scoprirai nuovi fatti o idee che potrebbero tenere la tua mente occupata per ore. Inutile dire che trascorrerai molto del tuo tempo da solo ad esplorare questi temi. Potresti anche scrivere le tue intuizioni e rivelazioni per studiarle meglio più tardi.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni strani sogni potrebbero stimolare la tua immaginazione e farti imboccare nuove strade di esplorazione. Ad un certo punto potresti fare il detective. È probabile che ciò che cercherai in realtà sia nella tua mente. Non sorprenderti se imparerai cose nuove su te stesso di cui non eri a conoscenza. Potresti anche scoprire che le tue facoltà psichiche stanno aumentando.