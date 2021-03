McLaren Artura 2021

La nuova supercar ibrida Plug-in

McLaren Artura 2021: un modello innovativo dal punto di vista tecnico e non solo

Finalmente ha debuttato McLaren Artura 2021, la prima supercar ibrida Plug-in prodotta in serie dal marchio inglese. Si può già ordinare in uno dei 4 allestimenti disponibili: Standard, Performance, TechLux e Vision. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati, ma nel Regno Unito l’auto parte da 185.500 sterline (circa 213.000 euro). Le consegne inizieranno nel terzo trimestre del 2021.

Per realizzare la nuova supercar inglese McLaren Artura 2021, la casa automobilistica è partita da un foglio bianco e questo ha permesso di sviluppare un modello innovativo dal punto di vista tecnico. La sfida principale è stata quella di contenere il peso nonostante l’inserimento di un powertrain elettrico.

Il risultato è un’auto con un peso a secco di 1.395 Kg. McLaren Artura 2021 poggia sulla nuovissima e innovativa piattaforma McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) che ha contribuito in maniera importante alla riduzione del peso.

Molto raffinato il motore, un benzina V6 turbo di 3 litri di cilindrata da 585 CV (430 kW) e 585 Nm, dal peso di soli 160 Kg. Le prestazioni, ovviamente, sono elevatissime. La velocità massima è “limitata” a 330 Km/h. Davvero bruciante l’accelerazione: da 0 a 100 Km/h bastano 3 secondi.

L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 7,4 kWh che consente un’autonomia in solo elettrico sino a 30 Km. Parlando di ricarica, l’80% della capacità si raggiunge in circa 2,5 ore.

Ma non è tutto. McLaren Artura 2021 dispone di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti particolarmente compatto e leggero.

Spostandoci all’interno dell’abitacolo, troviamo un ambiente raffinato ma anche ricco di tecnologia. La strumentazione è digitale ed è presente l’infotainment Mis II con sistema Android dotato di schermo verticale da 8 pollici. Non mancano le compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto.

Il volante è privo di comandi. Le modalità di guida: E-Mode, Comfort, Sport e Track, possono essere selezionate attraverso dei comandi posti ai lati del quadro strumenti.

I rivestimenti interni variano a secondo dell’allestimento scelto. Ma i clienti, comunque, possono personalizzare al massimo la loro McLaren Artura 2021.