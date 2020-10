Oroscopo del Giorno 6 Ottobre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 6 Ottobre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe arrivare un pacco inaspettato, magari spedito da molto lontano. Le circostanze potrebbero essere piuttosto strane. Amici o parenti che potresti non aspettarti potrebbero improvvisamente chiamare o inviarti messaggi. Questo potrà essere molto gratificante Ariete, ma non strssarti troppo! Ti divertirai, non importa di cosa parlerete…



LEONE ⭐ EXCELLENT:Il contatto con un amico potrebbe essere ritardato e questo potrebbe preoccuparti molto. Sarà necessario fare uno sforzo per fare quasi tutto oggi, Leone. Potresti avere delle faccende urgenti da portare a termine, ma le strade e i negozi potrebbero essere pieni di persone impazienti. Rilassati, respira profondamente ed evoca tutta l’energia che hai. Non vorrai rimandare nulla adesso.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Probabilmente vorrai passare un pò di tempo da solo con il tuo partner oggi Sagittario, ma con le attuali influenze planetarie in gioco, le preoccupazioni della tua carriera potrebbero intromettersi. Un’opportunità inaspettata deve essere esplorata subito, quindi potresti non essere in grado di trascorrere del tempo insieme ora. Anche il contatto con gli amici potrebbe rivelarsi frustrante poiché tutti saranno occupati.

Oroscopo del Giorno 6 Ottobre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti mettere a punto strategie per guadagnare un pò di soldi in più per prepararti ad andare avanti con la tua vita e le tue ambizioni. Questo potrebbe essere in sintonia con il tuo partner o alcuni amici intimi. L’esplorazione dei negozi online potrebbe comportare acquisti d’impulso tra cui molti regali. La sera, pianifica un pò di tempo da solo con il tuo partner oppure se sei single, cerca un incontro sulla tua app di appuntamenti preferita!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una relazione d’amore potrebbe assumere un aspetto più elevato e spirituale durante questo periodo, creando un desiderio per le vostre anime di legarsi. L’atmosfera planetaria vi avvicina e potreste provare un più vicino senso di intimità. Oggi voi due potreste trascorrere del tempo con amici comuni, se possibile, divertendovi, ma allo stesso tempo ansiosi di restare soli. Goditi questo momento!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un collega potrebbe essere assente e questo potrebbe aumentare la quantità di lavoro che devi svolgere, causandoti tensioni e turbamento, soprattutto se non hai familiarità con il lavoro. Non provare a farlo tutto in una volta. Un lontano membro della famiglia di cui non hai notizie da un pò potrebbe telefonarti all’improvviso e potreste passare una felice mezz’ora a recuperare il tempo perduto.



Oroscopo del Giorno 6 Ottobre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura appassionata dovrebbe essere più eccitata del solito oggi. L’atmosfera festosa intorno a te genera sentimenti caldi e intimi che avvicinano amici e coppie Gemelli, quindi preparati per dei bei momenti e per un bel pò di eccitazione in casa stasera… L’ottimismo e l’entusiasmo dovrebbero riempire l’aria. Ti sentirai sicuro e a tuo agio, ma scoppiettante di ardore. Fallo!



BILANCIA ⭐⭐⭐EXCELLENT: L’energia planetaria potrebbe farti rispondere a un improvviso senso di ispirazione che suscita la tua creatività. Potresti sentire un bisogno inaspettato di scrivere, dipingere, disegnare o comporre della musica. Potresti voler sequestrare te stesso, il che potrebbe causare alcuni problemi con amici e familiari che vorranno essere in stretto contatto con te. Non ignorare questo impulso, Bilancia. Come sai, l’ispirazione può svanire il più velocemente possibile.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Caldo e sensibile per natura Acquario, oggi potresti sentirti particolarmente sensuale. È probabile che il sesso e l’amore siano nella tua mente. Romanzi e film d’amore possono sembrare particolarmente attraenti ora, così come letti comodi e un bel bagno caldo. Organizza una serata romantica con la persona speciale della tua vita se puoi, magari una cena speciale a lume di candela a casa.

Sul lavoro: versatilità e acume le risorse da sfoderare, hai tutti i numeri per riuscire al meglio: intelligenza, resistenza e self control. Ti torneranno utili, perché gli ostacoli non mancheranno, qualcuno ha già deciso di farti vedere i sorci verdi! Alla salute tieni parecchio, e proprio per questo fai caso a tutti i sintomi, come un prontuario di materia medica.

Oroscopo del Giorno 6 Ottobre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un biglietto da visita, una mail o una telefonata potrebbero provenire da un fratello o un altro parente oggi. Forse questa è una buona occasione per rimediare a una vecchia lite, ma non essere tentato ad iniziarne un’altra! Le emozioni sono alle stelle ora Cancro, e non ci vorrebbe molto per scatenare qualcuno. Potresti voler uscire e fare un pò di shopping ma fai attenzione.. ci potrebbe essere davvero troppo traffico per strada!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei stato molto impegnato, professionalmente e socialmente, e ora probabilmente desideri un incontro romantico. Se sei già coinvolto, dovresti programmare un pò di tempo da solo con la persona speciale della tua vita. Se non lo sei, non sorprenderti se qualcuno di nuovo apparirà sulla scena. Potresti innamorarti a prima vista o un vecchio amico potrebbe improvvisamente sembrarti diverso. Assicurati di apparire al meglio!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe accadere un piccolo incidente a casa Pesci, ma non preoccuparti. Alla fine provocherà più risate che danni. Vorrai che il posto abbia un bell’aspetto perché un caro amico o il tuo partner potrebbe venire a trovarti. Ci sarà una conversazione intima o un incontro appassionato. Frena la tentazione di indulgere in troppo cibo o bevande.