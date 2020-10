Armani a tavola: nuovi format personalizzati per i tuoi momenti di gusto

Armani a tavola

Cena privata in suite o a casa

Il Nuovo trend dell’Autunno per distinguersi con gusto

All’Hotel Armani, in pieno centro a Milano, lo chef Francesco Mascheroni ha reso ancora più esclusiva l’esperienza del suo ristorante inserendo un tratto distintivo che, siamo sicuri, delizierà l’Autunno dei più fortunati. Il nome del format è “Armani a tavola” e prevede che i piatti siano degustati in due scenari inconsueti: nella suite presidenziale dell’hotel o nell’intimità di casa vostra.

Per gli ospiti dell’hotel Armani, è possibile prenotare un pranzo o una cena, per un numero massimo di sei persone, al sesto piano, all’interno della Presidential Suite. Lo chef ha ideato per l’occasione tre diversi menù: mare, terra e vegetariano, che mettono al centro materie prime italiane. La tavola è anch’essa griffata Armani Casa e Armani Fiori. Il prezzo del menù si aggira intorno ai 120/150 euro a persona, bevande escluse.

Per chi invece preferisce portare il gusto Armani nell’intimità di casa sua, è possibile ospitare direttamente lo chef o un suo collaboratore. Il menù, disponibile per un massimo di 10 persone, è unico e uguale per tutti, ma personalizzabile in base ai desideri del cliente. Per la mise en place sono disponibili anche in questo caso i servizi firmati Armani Casa e Armani Fiori.

A deliziare il palato dei clienti ci penseranno proposte davvero interessanti come il Gambero rosso di Mazara con crema di carote, zenzero e frutto della passione o lo Spaghetto ai ricci di mare con crema di cavolfiore al miso e olio al curry; ma anche qualche conferma come i Tortelli di ragù di spalla di agnello brasata con coste, confettura di limone di Amalfi, pomodorini confit e salsa teriyaki o il Risotto al crescione e spugnole.

Riparte a pieno regime anche l’Armani Bamboo Bar, aperto dalle 11 all’1, per light menù italiani e stagionali: dalla pasta al pesto ma con la mela verde alla costoletta alla milanese, in abbinamento ai cocktail della casa.