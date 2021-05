Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivarti troppi inviti, Ariete. Potrebbe essere una sera in cui vorrai rilassarti a casa, ma non vorrai dire di no a nessuno. Analizza ogni invito. Considera la posizione, l’ospite, gli altri ospiti, qualunque cosa ti sembri significativa. Partecipa solo a quelli che pensi ti piaceranno davvero. Segui il tuo cuore.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Speravi in una giornata tranquilla di lavoro Leone, ma potrebbero arrivare troppe chiamate. Potrebbe essere necessario destreggiarsi tra più cose in una volta. Non cercare di affrontare ogni problema. Occupati prima delle cose più urgenti. Lascia andare tutto il resto, se necessario. Non stai facendo alcun favore a nessuno se ti distrai troppo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico potrebbe farti un regalo oggi, Sagittario. Potrebbe coinvolgere denaro, favori, tempo, oggetti di cui hai bisogno o qualcos’altro. Sii discriminante su ciò che accetti e assicurati di ricambiare. Insisti, se devi. Per quanto generoso possa essere il tuo amico ora, in futuro potrebbe sentirsi usato o chiederti qualche favore che non sarai disposto a fare. Accetta con gentilezza, entro i limiti.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti lavorare su di una pratica spirituale o sui tuoi studi, Toro. Potresti leggere un libro sull’argomento, partecipare a una conferenza o praticare qualche tipo di disciplina come lo yoga o la meditazione. L’unico avvertimento è non cercare di fare troppo in una volta. Potresti stancarti. Concentrati su una cosa alla volta. Le informazioni saranno ancora lì domani!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avevi intenzione di fare shopping oggi, Vergine? Se puoi, rimanda a domani. Potresti essere tentato da troppi articoli che sembrano meravigliosi nel negozio ma non sono altro che un fastidio una volta arrivati a casa. Se vuoi proprio andare, sforzati di bypassare i negozi dove potresti cadere in questa trappola. Non vorrai dover fare un secondo viaggio per riportare le cose indietro

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tentazione di essere al centro della scena potrebbe essere troppo forte per resistere, Capricorno. Qualcuno potrebbe chiederti di raccontare una storia. Il tuo dono con le parole e la tua vivida immaginazione dovrebbe servirti molto. Sii breve però. Se andrai avanti troppo a lungo, i tuoi amici potrebbero agitarsi. Calcola il tempo della tua performance osservando le loro espressioni. Fallo bene e ti verrà chiesto di farlo di nuovo.

Se hai il cuore ancora libero e specie se festeggi il tuo compleanno tra il 10 e il 13 di gennaio, Nettuno ti porterà a compimento le tue prossime conquiste. Con chi vorrai sedurre, useraile armi dell’ascolto e della comunicazione brillante, consapevole dell’eterna legge che “l’amore regge il suo regno senza spada”.

Sei in una progressiva ascesa professionale e attingerai alle tue risorse segrete per ricrearti uno spazio d’azione a te più consono, specie se sei nato tra il 7 e il 12 di gennaio.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il piacere fisico potrebbe essere in cima alla tua lista di priorità oggi, Gemelli. Potresti voler andare al tuo ristorante preferito e consumare un ottimo pasto, incluso vino, antipasti e dessert. Oppure potresti sentirti particolarmente energico e voler portare il tuo partner alle terme. Qualunque siano i tuoi desideri, agisci con un pò di moderazione!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sembri particolarmente attraente oggi Bilancia, e sta facendo miracoli per la tua autostima. Anche i membri della tua famiglia lo notano. Se vuoi che anche il partner noti il tuo aspetto, potrebbe essere una buona idea estendergli un invito per stasera. Sarai comunque ammirato dalla persona che ami di più!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un incontro potrebbe portarti buone notizie e informazioni utili, Acquario. Il problema è che le cose potrebbe essere troppe. Ti consigliamo di ricordare tutto, ma la tua memoria potrebbe non essere nitida come al solito. Prima di partecipare a una riunione, prendi un bloc notes e una penna. In questo modo potrai scrivere tutto quello che vorrai esaminare più tardi.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni amorose potrebbero rivelarsi troppo intense oggi, Cancro. Potrebbe essere una settimana difficile. Il tuo partner potrebbe essere particolarmente esigente in termini di tempo ed energia. Questa potrebbe essere una buona giornata per programmare un pò di tempo da solo. Fai un massaggio, una sauna o un bel bagno in una vasca idromassaggio, da solo, e rilassati semplicemente. In questo modo sarai più fresco quando incontrerai il tuo amato stasera.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Scorpione, potresti voler fare una dichiarazione d’amore senza riserve. Va bene, ma fai attenzione perchè potresti sopraffare il tuo partner. Se hai una relazione ènuova, fai attenzione! Il tuo cojnvolgimento potrebbe sembrare troppo, troppo presto. Il tuo partner potrebbe rispondere indietreggiando o addirittura scomparendo. Usa moderazione o potresti avere l’effetto opposto a quello che desideri.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:In genere ti piacciono i tuoi sogni Pesci, sia il processo del sogno che analizzarli in seguito. Ma stasera potresti averne troppe di cui tenere traccia. Anche se probabilmente ricorderai quelli più significativi, potrebbe essere frustrante se ne dimenticherai qualcuno. Questo potrebbe essere il giorno giusto in cui iniziare a scrivere un diario dei sogni se non ne hai ancora uno. Divertiti!