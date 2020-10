Ducati Hypermotard 950 RVE: a distinguerla la grafica “Graffiti”

Ducati Hypermotard 950 RVE

Leggerezza e aggressività, divertimento e adrenalina

Tratto distintivo: la grafica “Graffiti” con un effetto da aerografia artigianale

La Casa di Borgo Panigale ha portato al debutto Ducati Hypermotard 950 RVE, la nuova versione della famiglia Hypermotard che si posiziona a metà strada tra entry level e top di gamma.

La gamma Hypermotard 950 si amplia con l’ingresso della nuova 950 RVE nata sull’onda del successo ottenuto nel 2019 dall’Hypermotard 950 Concept, presentato al Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

La nuova versione ne riprende la livrea, denominata “Graffiti”, creata e realizzata dal Centro Stile Ducati, che enfatizza leggerezza ed aggressività della moto attraverso un layout grafico di forte impatto, ispirato ai graffiti delle aree metropolitane e realizzato con la stessa cura del concept da cui deriva. Per renderla più vicina a un vero e proprio lavoro da aerografista, in Ducati hanno utilizzato un processo di verniciatura complesso con delle decal moto sottili che eliminano l’effetto di semplici adesivi posti sulla carrozzeria.

La nuova nata si distingue dalla Hypermotard 950 standard anche per il suo pacchetto elettronico di serie che, oltre a confermare i tre Riding Mode, l’ABS Cornering di Bosch (con funzione di derapata Slide by Brake, nel settaggio 1), il controllo di trazione (DTC EVO), l’antimpennata (DWC EVO) e le luci a led con funzione DRL, si arricchisce del cambio elettroassistito Ducati Quick Shift (DQS EVO), con il funzionamento sia a salire che a scendere di marcia.

Non cambia invece il comparto meccanico: come la sorella standard anche la RVE abbina al telaio a traliccio in tubi di acciaio sospensioni raffinate e regolabili (forcella Marzocchi da 45 mm e mono Sachs). A muoverla è il bicilindrico a L Testastretta 11° da 937 cm3 in grado di sviluppare 114 CV di potenza a 9.000 giri/minuto e 9.8 kgm di coppia, di cui più dell’80% disponibile già a 3.000 giri.

Già disponibile nei concessionari Ducati al prezzo di 13.500 euro, mentre la versione pronta per essere depotenziata a 48 CV con patente A2 sarà acquistabile a 12.500 euro.