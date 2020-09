Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 VenerdÃ¬

Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Un amico potrebbe avere dei pettegolezzi succosi per te, Ariete. Forse qualcuno si sta per sposare. Non sei il tipo da credere troppo ai pettegolezzi, ma il tuo amico potrebbe essere così convincente che crederai a tutto. Sii scettico! Quello che stai ascoltando potrebbe non essere bugie, ma potrebbe anche essere esagerato. Aspetta di vedere le persone in questione prima di accettare tutto come verità.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un rapido controllo del tuo conto in banca potrebbe rivelare che è un pò più basso di quanto ti aspettavi, Leone. Probabilmente non sarai preso dal panico, ma ti sentirai un pò deluso. Non perdere tempo a stressarti. Il denaro può sempre essere sempre guadagnato. Rilassati, decidi di stringere un pò la cinghia, prenditi cura delle necessità e segui un piano finanziario. Presto sarai contento di aver agito così.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti esaminare i tuoi conti oggi e scoprire che c’è molto meno di quanto pensavi. Non è grave, ma può comunque essere deludente. Potrebbe esserci un nuovo contratto nelle fasi finali della trattativa che si rivelerà favorevole, e potrai trovare un modo per colmare il deficit. Nel frattempo, taglia le spese in modo che le finanze risalgano un pò fino a quando non si materializzerà il nuovo contratto.



Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Un regalo dell’ultimo minuto che avresti voluto acquistare per qualcuno di speciale potrebbe sfuggirti oggi, Toro. Potresti anche andare in diversi negozi e trovare l’articolo esaurito. Non disperare. Ci sono altre opzioni. Puoi ordinarlo online o trovare qualcos’altro… Rilassati e goditi i tuoi acquisti.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavori fino a tardi, Vergine? Cosa potrebbe essere così importante da impedirti di prestare attenzione alla tua famiglia o al tuo partner? Probabilmente niente! Dai uno sguardo attento e obiettivo a ciò che pensi debba essere fatto stasera. Scoprirai che la tua azienda non andrà in rovina se lascerai alcune attività per domani. Fai il più possibile e poi torna a casa dai tuoi cari. Sono più importanti!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei impazzito con tutte le richieste che ti vengono fatte? Non disperare. Rifletti su tutto quello che sta succedendo e pensa a dove vuoi apportare le modifiche. Una volta presa una decisione, non esitare a metterla in pratica. E’ molto più facile che aspettare una grande opportunità e farlo tutto in una volta. Quella possibilità potrebbe non arrivare mai. L’approccio graduale può portare a risultati soddisfacenti.



Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Tutto può sembrarti storto oggi, Gemelli. La casa non sembra a posto, i mobili devono essere aggiustati e probabilmente non sei soddisfatto nemmeno del tuo aspetto. Il tuo perfezionismo potrebbe entrare in gioco e potresti essere molto determinato a sistemare le cose. Non preoccuparti! Rilassati. Vedrai le cose in modo diverso domani.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un gruppo di preghiera o di meditazione online potrebbe incontrarsi stasera Bilancia, e potresti lasciarti trasportare dalla dimensione spirituale che queste meditazioni assumeranno. Ti sentirai a tuo agio con le persone in questo gruppo e sarai grato per l’amicizia e il supporto che ti forniranno. Porta con te questa sensazione stasera e cerca di mantenerla il più a lungo possibile. Può aiutarti in alcuni momenti difficili.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei coinvolto sentimentalmente Acquario, il tuo partner potrebbe benissimo passare da quella che sembra essere la più totale apatia alla passione. Se invece sei single, potresti incontrare qualcuno che troverai attraente ma dimenticare di trovare le sue informazioni di contatto! Tieni a portata di mano il telefono. Non vorrai perdere l’occasione!

Oroscopo del Giorno 25 Settembre 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un piccolo raduno nel tuo quartiere potrebbe attirare persone interessanti Cancro, ma potresti sentirti un pò sotto tono e voler restare a casa. La tua energia potrebbe essere in ritardo, come sempre dopo un periodo stressante. Potrebbe farti bene fare uno sforzo e andare comunque, se puoi. Dipende da te ovviamente, ma goditi la serata qualunque cosa tu faccia.



Splendida creatività, solleticata da una sensibilità acuta, quasi magica. A contatto col pubblico capti aspettative e desideri. Se lavori nel turismo o nell’insegnamento, testimonianze di stima e di affetto, confermano che sei sulla strada giusta. Commerci fiorenti, un pò fa il tuo talento, il resto lo aggiunge la fortuna.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni d’amore sono andate bene per te recentemente Scorpione, ma oggi potresti essere solo e incapace di raggiungere il tuo partner. Non perdere tempo a stressarti e sentirti giù. Trova qualcosa che ti distragga finché il tuo lui non verrà a trovarti e tu potrai divertirti un pò .



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai pianificato di ricevere il partner a casa tua, Pesci? Se è così, non affrettarti a prepararti. Il tuo lui probabilmente farà tardi. Eventi al di fuori del controllo di chiunque hanno interferito e potresti dover aspettare. Non impazzire! Non immaginare tutti i tipi di scenari orribili. Il tuo lui si presenterà anche se più tardi del previsto. Divertiti!