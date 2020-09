I laghi italiani più belli: otto destinazioni autunnali

Gli otto laghi italiani più belli da visitare in Autunno

Per un weekend romantico o una gita fuori porta

Le 8 destinazioni più caratteristiche per un weekend di relax

Laghi italiani più belli – Il nostro Paese è ricco di luoghi meravigliosi: mare, collina e montagna riempiono di colori e possibilità le nostre vite e ci offrono continui spunti per trascorrere giornate di benessere e relax.

Quest’anno, in modo particolare, la vacanza a contatto con la natura è stata la scelta più intrapresa dalla maggioranza degli italiani in cerca di spazi incontaminati, “aria buona” e tanto relax.

Tra le destinazioni naturali più gettonate vantano un posto di assoluto rilievo i laghi, dai più ai meno famosi. Abbiamo stilato per te una lista degli otto laghi più belli e caratteristici d’Italia da visitare in questo autunno per weekend lunghi, romantici o semplici gite fuori porta insieme alla famiglia.

Cominciamo dal famosissimo Lago di Braies: una meraviglia naturale in provincia di Bolzano. Ad accoglierti in questo paradiso sarà il riflesso delle Dolomiti in un gioco di colori dalle mille sfumature. A rendere il tutto ancora più suggestivo contribuirà il foliage della stagione autunnale. Da non perdere!

Lago di Resia: una culla d’acqua sospesa tra storia e leggenda, dall’innegabile carica suggestiva. Situato nel comune di Curon Venosta in Alto Adige, il lago di Resia è facilmente riconoscibile grazie al campanile che svetta al centro delle sue acque. La leggenda vuole che nelle notti d’inverno dal campanile si possano sentire risuonare le campane.

Lago Rosso di Tovel: in Val di Non, il lago deve il suo nome a un fenomeno che ha cessato di verificarsi nel lontano 1964. Si narra infatti che fino a quell’anno ogni estate le sue acque si tingevano di un color rosso sangue che le rendeva caratteristiche e affascinanti. Uno spettacolo naturale che siamo sicuri… vale la pena ammirare!

Lago di Como: sicuramentetra i laghi italiani più famosi. Dalle meravigliose ville ai piccoli borghi, la zona offre molteplici bellezze da visitare. E’ la scelta perfetta per trascorrere un weekend romantico o fare una gita fuori porta con gli amici.

Lago Maggiore: ricco di tesori paesaggistici e artistici tutti da scoprire. Una volta visitato, non dimenticarti di raggiungere Stresa, la romantica cittadina a pochi chilometri dalla quale si possono ammirare le Isole Borromee.

Lago di Bracciano: nel nord della provincia di Roma, il lago ha un’origine vulcanica e presenta una forma circolare. Si presta quindi a rilassanti passeggiate lungo il suo perimetro, per una lunghezza totale di 31,5 km.

Lago di Nemi: nel Parco dei Castelli Romani, il lago è vestigia dell’antico complesso del Vulcano Laziale. Considerato una risorsa preziosa fin dall’antichità, già nell’epoca romanainfatti veniva utilizzato per l’irrigazione delle valli vicine.

Lago Trasimeno: ubicato tra le colline umbre e le valli toscane. Il paesaggio che lo circonda e le isolette che emergono dalle sue acque lo rendono un luogo suggestivo, soprattutto alla luce dei tramonti autunnali.

E allora cosa aspetti? Scegli una destinazione, fai la valigia e parti!

Buon Relax!