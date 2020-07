Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è sempre frizzante e reclama la sua parte, soprattutto la famiglia e i vostri bimbi abituati ad avervi accanto. Ora invece, finito il lockdown con lo smart working e rientrati in azienda, ai loro occhi siete cambiati: più severi, rigorosi, lontani e forse la loro sensibilità non si sbaglia. Due le motivazioni che vi spingono ad impegnarvi sul lavoro: il piacere di emergere, il bisogno di guadagnare per tappare le falle.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Malumori in famiglia e a fomentarli chi sarà se non la solita suocera rompiscatole? Lei al 99% , ma c’è sempre l’alternativa del vicinato bisbetico. In casa, ancora in smart working o in azienda, oggi realizzate meno della metà di quanto in programma. A rallentarvi, criticando tutte le vostre idee, e obbligandovi a tornarci sopra, il ritorno di Saturno in sesta Casa. Da un lato vi solleva, dall’altro vi rende insicuri.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Sentimenti confusi, se un partner c’è l’affetto è sincero, almeno dalla vostra parte… Se vi manca però, o se avete chiuso una storia senza esserne convinti, ora iniziano i rimpianti. Le notizie in azienda fanno ben sperare, qualcosa lentamente comincia a tornare alla normalità. Solo lo stipendio è ancora risicato, ma quando c’è crisi bisogna rassegnarsi a uno stile di vita più spartano.

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Nervosissimi e il partner fa di tutto per calmarvi, ma è proprio vero che è quell’agnellino innocente che si professa? La gelosia scorre tra voi come corrente elettrica, mandando in fibrillazione ora l’uno, ora l’altro. I più impegnati sul lavoro sono coloro che svolgono una professione a carattere intellettuale o un impiego di concetto. Seguono a ruota manager, commercianti, venditori e gli addetti ai trasporti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è l’amicizia, ancor più dell’amore, il sentimento dominante. Con parenti e amici condividete interessi e ideali, modo di pensare e di essere. Anche con i fratelli, con cui magari c’è stato da ridire, ora ritrovate tutta l’allegria e il piacere di stare insieme della vostra infanzia. Se avevate perso il lavoro ora miracolosamente lo ritrovate; se c’era ma era diventato insopportabile, ora recupera il ritmo e la direzione di prima.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Si vede che una brutta esperienza vi ha segnati profondamente se stentate a dar fiducia a chiunque, anche a una persona che, si vede lontano a un miglio, vi interessa! Ma voi, duri e coriacei come pietre, non lo ammettete! Ottimi rapporti commerciali, se trattate affari finalmente, pazientando, siete in dirittura d’arrivo. Solidarietà dai colleghi davanti a un problema, l’unione fa la forza.

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner leggermente distaccato, una situazione della quale non riuscite a capacitarvi, soprattutto perché nei suoi confronti siete un libro aperto: il vostro cuore batte alla follia per lui o lei, dimostrandogli ammirazione, passione, amicizia, complicità, tutto. La mente eclettica legge volentieri e incamera velocemente, favoriti perciò, oltre ai creativi, anche gli studenti e chiunque svolga un lavoro intellettuale.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Tensioni in famiglia e battibecchi col partner, a beneficiarne sono i figli da cui distogliete l’attenzione per concentrarla sulla vostra dolce metà, che oggi dolce non è affatto. Il lavoro di soddisfazione ma molto impegnativo per chi si è messo in proprio, ma ancora sta lottando contro gli effetti del covid, non solo sulla saluta ma anche sull’economia. I guadagni cominciano ad arrivare…

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Malumore in famiglia, ma serenità fuori. Se avete un filarino godetevelo, è il gioco dell’estate ma bisogna farne tesoro. Figli adorabili e quattro zampe simpaticissimo. Pesantuccio il lavoro ma se lo svolgete volentieri, perché è esattamente quello che avete scelto, non vi parrà così impegnativo come lo giudicano gli altri, soprattutto i colleghi che si lamentano con voi, sollecitando continuamente il vostro aiuto.

Oroscopo del Giorno 1 Luglio 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: D’amore da dare ne avete tanto e altrettanto ne vagheggiate con la vostra fervida fantasia. Il guaio è l’impatto con la realtà: una capocciata contro il muro. Se il partner c’è oggi lo vedete molto meno disponibile e aperto del solito; se manca, la solitudine vi prede alla gola. Difficoltà per chi tratta affari, non chiedetevi perché l’interlocutore, fino a ieri così affabile e simpatico, oggi si dimostra freddo e sospettoso.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In coppia ancora echi di un malinteso che ultimamente vi ha parecchio distanziati. Le radici affondano nel passato, nei disaccordi familiari o in certi problemi insorti già dall’infanzia o in seguito a rapporti sbagliati. Sul lavoro, ora che gli ostacoli si stanno diradando, a parte qualche colpo di coda della concorrenza, sapete di avere la situazione in pugno, finalmente consci di quanto sapete e valete.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: In pratica avete tutto, amicizia, bei figli e una famiglia affettuosa anche se un filo possessiva. Il vostro bel rapporto col mondo però dipende in parte anche dal vostro carattere, sensibile, generoso, disponibile e sempre pronto ad ascoltare i guai altrui. Per voi aiutare gli altri è un must, perciò non è escluso che svolgiate una professione in ambito socio-sanitario, nel qual caso oggi arriveranno buone notizie!