Yacht Tecnomar for Lamborghini 63: la novità della Casa del Toro

Yacht Tecnomar for Lamborghini 63

La limited edition che celebra l’anno di fondazione di Lamborghini

Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group presentano in anteprima mondiale Yacht Tecnomar for Lamborghini 63: il nuovo motor yacht della flotta Tecnomar, prodotto in serie limitata, in arrivo il prossimo anno.

Il tratto distintivo di Yacht Tecnomar for Lamborghini 63 è la presenza di due motori Man V12-2000HP che permetteranno all’imbarcazione di raggiungere la velocità massima di 60 nodi: sarà l’imbarcazione più veloce della flotta Tecnomar di The Italian Sea Group, in grado di soddisfare le esigenze dei collezionisti e di chi ama vivere il mare; mentre l’utilizzo della fibra di carbonio consentirà l’omologazione come imbarcazione ultraleggera, in quanto il peso massimo e la lunghezza ammonteranno rispettivamente a 24 tonnellate e 63 piedi.

Esteticamente, lo yacht della Casa del Toro si ispira a grandi capolavori Lamborghini che appartengono al passato, vale a dire le supercar Miura degli anni ’60 e Countach degli anni ’70, mentre le luci di prua rappresentano un omaggio alla concept car Lamborghini Terzo Millennio e all’hypercar Lamborghini Sián FKP37 a propulsione ibrida.

Gli interni del Tecnomar for Lamborghini 63 sono il risultato di una progettazione basata sull’uso di materiali altamente performanti, in termini di peso e funzionalità. Sono infatti presenti elementi iconici di Lamborghini, quali gli esagoni, le linee pulite, le Y.

I colori e i materiali sono personalizzabili al 100% tramite il programma Ad Personam. Le scelte di customizzazione sono molteplici: dal colore degli esterni che riprende le verniciature Lamborghini e specifiche livree, agli interni, disponibili in due versioni con un’ampia possibilità di combinazioni di materiali.

Come nelle supersportive Lamborghini, si trovano inoltre i dettagli in fibra di carbonio, l’utilizzo del Carbon Skin, i sedili sport e il timone/volante. Infine l’inconfondibile bottone “start&stop”, presente sullo yacht in due unità, una per motore, è proprio lo stesso che avvia il motore delle vetture Lamborghini.

La sfida di interpretare i tratti comuni del DNA del marchio ha ispirato tutte le fasi del progetto, dalla creazione delle linee del design alla definizione delle caratteristiche tecniche in grado di assicurare prestazioni superlative, senza trascurare la qualità dei materiali, accuratamente lavorati con attenzione al singolo dettaglio.