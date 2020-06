Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Situazione sentimentale stabile, sia nei confronti del partner che degli amici manifestate un filo di possessività che tuttavia non dispiace loro, è il vostro modo di voler bene e ne sono tutti consapevoli. Occhio al salvadanaio, salassato da troppe spese: alcune impreviste e indispensabili, ma la maggior parte inutili! Se c’è un’opportunità di investimento valutatela attentamente!

LEONE ⭐ EXCELLENT: Muso lungo col partner, siete troppo nervosi e anche se non ne fate parola, perché oggi non vi va di esplicitare le vostre emozioni, lui o lei vi sente lontanissimi e reagisce chiudendosi a riccio. Coi colleghi nessun problema, vi capite e vi sostenete a vicenda, è col capo che siete ai ferri corti, consapevoli di valere ben più di lui o lei ma la gerarchia e la burocrazia sono mostri sacri e intoccabili…

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: L’amore è una farfalla che a volte vi volteggia sulla spalla e a volte invece sembra sfuggirvi. Ecco perché il cuore e la mente tornano spesso indietro, vagheggiando i tempi mitici del primo incontro… Inutile disperdere energia nei sogni, quando la realtà è limitata e i suoi confini non vi permettono di spaziare oltre. Faticosi gli studi per chi è alle prese con gli esami universitari o con la maturità.

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La gelosia impazza ma al partner non dà fastidio, anzi la considera una prova d’amore. Qualche frizione invece con persone anziane di famiglia, cocciute e incapaci di adeguarsi ai tempi. Trattative in corso sul lavoro, se avete avuto un’idea geniale non sprecatela solo perché i tempi non sono favorevoli, portatela avanti con la caparbietà del vostro segno.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Partner svagato, segno che non gli date abbastanza, lo sentite scontento e di riflesso lo siete anche voi. Attenti a non lasciarlo troppo solo, qualche farfallina o farfallone potrebbe cominciare a girargli intorno… Sul lavoro tanta creatività, avete talento organizzativo e siete degli ottimi intermediari, ma avreste anche qualcosa di bello da raccontare… lasciate fluire il vostro lato artistico!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sereni con il partner, simultaneamente amante, amico, compagno di vita, in famiglia qualche scaramuccia c’è, dovuta soprattutto all’interferenza delle rispettive famiglie. Tutto tranquillo sul fronte professionale, con i colleghi andate d’accordissimo e lavorando in un clima di concordia e serenità la giornata passa in fretta. Benone anche esami e commerci.

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se l’amore c’è lo date per scontato, oggi le vostre priorità sono altre, il lavoro innanzitutto e le finanze, grazie alle quali potete concedervi qualche spesa voluttuaria: bei vestiti, cosmetici, insomma i necessari strumenti di seduzione utilissimi ai single per catturare… Tutto il mondo in allerta per l’economia, argomento di discussione con i colleghi e con persone a voi prossime, che la vedono in modo diverso.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Complice e affettuosa la famiglia, che vi aiuta a fare chiarezza tra i progetti e a scegliere la via migliore, in linea con il vostro carattere e le vostre attuali potenzialità. Settore esistenziale tranquillo e, incredibile a dirsi, anche ben remunerato. Le finanze non rappresentano un problema, specie se in passato avete fatto buoni investimenti, che vi hanno tenuti al riparo dagli svarioni dei mercati azionari.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia battagliera ma anche voi non siete da meno, per un pò tenete duro chiudendovi in un ostinato silenzio, la torre d’avorio è il vostro rifugio preferito, ma quando vi salta la mosca al naso siete pronti a far saltare ogni guscio protettivo. Nel lavoro ci mettete cuore, cervello e anima, sicuri della bontà del vostro progetto e della sua utilità proiettata nel futuro. Unico problema i costi, se mancano i fondi è fatica sprecata…

Oroscopo del Giorno 30 Giugno 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Per un amore finito, un altro si affaccia già al cancello del vostro giardino segreto ma è presto per parlarne, confidandovi con gli amici, o prenderne coscienza perfino davanti a voi stessi: lasciate che il tempo vi aiuti a decidere con tutta calma. Un filo di preoccupazione per le finanze, che stentano a decollare, i risparmi sono risicati e se avete dei conti da pagare non sapete dove sbattere la testa…

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Litigiosi col partner per colpa delle rispettive famiglie, una madre possessiva e una terribile suocera, causa di tensioni e malumori. Il sentimento c’è ma resta nelle retrovie, avreste proprio bisogno di una vacanza voi due da soli! Rampanti sul lavoro, soprattutto da quando nel vostro staff si sono evidenziate alcune rivalità finora sotterranee: un vero colpo al cuore per voi idealisti, votati alla cooperazione.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, tenerissimi con i figli, anche già grandi per voi sono sempre i vostri cuccioloni, bisognosi del vostro abbraccio. Armonia in casa e nel cuore. Sul lavoro, idee geniali sulle prime considerate dai vostri superiori troppo avveniristiche per essere subito realizzate, ma voi ci credete e avete ragione: solo i visionari, quelli che sanno guardare lontano, hanno lasciato un segno tangibile per l’umanità…