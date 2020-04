Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì è il segno del Sagittario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Buona giornata, ma non esaltante, cosa che impedisce al vostro umore il decollo primaverile. Corrente emotiva discreta ma non esaltante col partner, lo vorreste più vicino, invece trascorre parecchio tempo a chiacchierare con gli amici su WhatsApp. Per tutti il denaro viene e va, ma nel vostro caso è più facile che vada…

LEONE ⭐ EXCELLENT: Giornata difficile, tra semafori gialli e rossi e mai verdi, vi sentite sempre più a disagio. Se un compagno c’è, tutto procede sulle normali rotaie, senza particolari slanci ma anche senza tensioni… a meno che non siate voi a cominciare, innervositi dalla lunga cattività e da questioni di lavoro che non girano secondo i vostri piani.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ottima giornata, nonostante tutto, a sottolinearlo l’ottimismo e la fiducia con i quali affrontate il presente, vedendo nei numeri dei positivi in calo una quasi garanzia…Oggi c’è tutta la gamma dei sentimenti, dalla tenerezza alla passione, purché vissuti e gestiti all’insegna della libertà e del rispetto reciproco. La chiave di volta è la fiducia, senza la quale la relazione non prende neppure il via.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata no, dalla vostra parte, però, una forte reattività sia nei confronti della gente che dei guai: di porgere l’altra guancia non vi passa nemmeno per la testa. Famiglia affettuosa ma possessiva, col tentativo di contenere i vostri colpi di testa vi stanno col fiato sul collo, rendendovi irrequieti. Con l’attuale situazione economica i vostri obiettivi risultano troppo ambiziosi..

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il passato continua a condizionarvi rendendovi diffidenti, ma la vostra cautela finisce col remarvi contro: la solitudine vi pesa. Ha ragione il proverbio: lavorare consola e mette a tacere tutte le insoddisfazioni del cuore. Buone notizie riguardo agli investimenti, meno peggio di quanto avreste supposto. Stopalle abbuffate, quelle di Pasqua hanno lasciato il segno!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il trionfo della passione, il fuoco che scioglie il ghiaccio e vince la freddezza e la paura. A nulla valgono i vostri sistemi di allarme per via degli errori del passato, quando Cupido chiama all’appello rispondete subito anche voi. Godetevi il ritmo rilassato, specie per chi lavora da casa o torna in azienda in questi giorni dopo un periodo di ferie obbligate..

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Rispetto al trend del momento in coppia si intravvedono segnali di distensione. Puntate sicuramente sulla chimica, ma non solo, protagonista del giorno è il sentimento, alimentato a sua volta da ideali ed esperienze condivise. Vi manca però il contatto con gli altri e i vostri bei viaggi, sia per lavoro sia per vacanze.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La collaudata convivenza non vi rende solo amanti, ma anche a fratelli, amici e compagni di avventura. Sempre più vasto il giro delle vostre conoscenze, tutte a distanza per ora, ma a giudicare dall’elenco infinito di numeri e mail potete ammettere di conoscere e frequentare mezzo mondo. Se non siete ancora avvezzati allo smartworking, è ora che vi diate una mossa!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Nonostante la pienezza dei sentimenti qualche problemino in famiglia e in coppia si annuncia all’orizzonte. E’ la famiglia dove si registra il massimo indice di tensione, non servono grandi motivazioni per litigare, basta averne la voglia e un’aggressività residua da sfogare su qualcuno o qualcosa. Di persona o in smartworking, coi compagni di squadra o mantenete un atteggiamento cordiale ma distaccato.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: Giornata insipida, senza effetti planetari notevoli nel vostro cielo. Più dell’amore è l’amicizia a darvi sicurezze, un filo di possessività si sente, ma non da fastidio, sono gli altri a entrare casomai in competizione con voi… Se siete di turno o avete un’attività autonoma che tra limitazioni e deroghe tenta di riprendersi, vi sentite doppiamente frustrati.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT: L’amore? Chiamatelo col suo vero nome: possessività, gelosia, tensione fino allo spasmo: se la coppia scoppia, sapete che è tutta colpa vostra e dell’insicurezza corrosiva che non sapete più tenere a bada. Sul lavoro, in veste di capo vi sforzate di mantenere il controllo, con un atteggiamento autorevole ma non autoritario. È coi colleghi, anche a distanza, che siete più tremendi, selettivi e spesso aggressivi senza ragione.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chi ben comincia è a metà dell’opera, sentenzia il proverbio, allora rimboccatevi le maniche e cercate di estrarre il meglio da questa giornata movimentata. In amore, tutto dipende da voi, dai vostri pregiudizi e dall’attaccamento agli schemi. Se insistete a portare avanti le vostre idee, con bellicosità e testardaggine, prima o poi col partner finirà con un litigio.